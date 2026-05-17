La Procura di Modena ha disposto il fermo per Salim ElKoudri, un trentunenne accusato dei gravi reati di strage e lesioni aggravate dall’uso di arma. L’uomo è stato fermato in seguito a un drammatico episodio avvenuto nel pomeriggio del 16 maggio 2026, quando ha investito e ferito sette persone nel cuore del centro di Modena, per poi colpirne una anche con un coltello. L’intera vicenda si è consumata in una zona nevralgica della città, in un orario di massima affluenza di cittadini e avventori dei numerosi negozi.

Le dichiarazioni del procuratore Luca Masini hanno gettato luce sulla natura dell’azione, evidenziando come vi fossero «chiare ed evidenti le precise volontà di porre in pericolo l’incolumità pubblica e non solo la vita delle singole persone offese, in una via del centro cittadino e in un ambito spazio temporale privo di soluzione di continuità».

Si è trattato, dunque, di un’azione compiuta in un momento di grande presenza di pubblico, e che ha colpito le persone in maniera indiscriminata, indeterminata e deliberata, aggravando ulteriormente la posizione dell’indagato.

I dettagli dell’accusa e la dinamica dei fatti a Modena

Il fermo di Salim ElKoudri è scattato dopo che l’uomo ha seminato il panico nel pomeriggio del 16 maggio, prima investendo sette individui e poi accoltellandone un ottavo nel trafficato centro di Modena. Le autorità hanno immediatamente sottolineato la gravità inaudita di un atto che ha minacciato non solo l’integrità fisica dei singoli coinvolti, ma ha anche messo a repentaglio la sicurezza pubblica in un’area densamente frequentata della città.

Le accuse di strage e lesioni aggravate riflettono la violenza e la premeditazione dell’azione, ulteriormente aggravate dall’utilizzo di un’arma bianca durante l’aggressione, elemento che ha contribuito a definire la natura particolarmente efferata dell’episodio.

Il profilo dell’indagato e il contesto dell’evento

Secondo le informazioni finora raccolte, Salim ElKoudri è nato nel 1995 e risiede in Italia da diversi anni. Al momento del suo arresto, le verifiche non hanno rivelato precedenti penali a suo carico, un dettaglio che aggiunge complessità alla comprensione del movente dietro un gesto così violento e inaspettato. L’episodio si è svolto in una delle vie principali del centro cittadino di Modena, un’area che, specialmente nel pomeriggio, è animata da un’elevata concentrazione di persone, tra residenti, turisti e clienti dei vari esercizi commerciali.

Le autorità locali hanno prontamente avviato un’approfondita indagine con l’obiettivo di ricostruire con precisione la dinamica esatta dei fatti e di fare piena luce sul movente che ha spinto l’uomo a compiere un’azione di tale portata, che ha profondamente scosso la comunità modenese e sollevato interrogativi sulla sicurezza urbana.