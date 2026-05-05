Un tragico incidente stradale è avvenuto a Cavezzo, nel Modenese, lunedì 4 maggio 2026. Un motociclista di 24 anni ha perso la vita in uno scontro fatale con un camion, avvenuto intorno alle ore 8.30 in via di Sotto. Il giovane era in viaggio verso il suo posto di lavoro, impiegato in un’azienda della Bassa modenese.

Dinamica dell’incidente

L’impatto è occorso nella frazione di Ponte Motta di Cavezzo, lungo via di Sotto, in prossimità dell’incrocio con via Archimede e dello stabilimento WAM. Le prime ricostruzioni suggeriscono che il camion stesse effettuando una manovra di svolta al momento dell’impatto con la motocicletta.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, che hanno visto l’impiego anche dell’elisoccorso, ogni sforzo per salvare la vita del giovane centauro si è rivelato purtroppo vano.

Interventi e indagini

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti il personale sanitario del 118, con automedica ed elisoccorso, e la Polizia Locale di Cavezzo. Le autorità hanno provveduto a chiudere la strada per permettere i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica e per gestire la viabilità. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire le cause esatte dell’accaduto.