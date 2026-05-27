Un incidente di trekking sul Monte Partenio ha coinvolto una donna di 43 anni, originaria di Baronissi (Salerno), richiedendo un complesso intervento di soccorso. L'episodio si è verificato in una zona impervia del comune di Summonte (Avellino). Durante l'escursione, la donna ha riportato una frattura alla caviglia ed è precipitata in un dirupo, rendendo il recupero particolarmente difficile.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, raggiungendo l'escursionista nel luogo dell'incidente. Dopo le prime cure, è stata trasferita con eliambulanza del 118 all'ospedale 'Moscati' di Avellino per il ricovero.

Le sue condizioni non sono gravi. Alle operazioni hanno partecipato anche diverse pattuglie della Polizia di Stato, collaborando nelle fasi di recupero e messa in sicurezza dell'area.

Dettagli dell'intervento di soccorso

L'incidente ha evidenziato le sfide logistiche del Monte Partenio. La zona della caduta era difficilmente accessibile via terra, rendendo indispensabile l'impiego di mezzi aerei e un coordinamento efficace tra le squadre. L'eliambulanza del 118 è stata cruciale per il rapido trasferimento della donna all'ospedale di Avellino, dove ha ricevuto le cure necessarie. La collaborazione della Polizia di Stato ha fornito supporto logistico e garantito la sicurezza durante l'intervento, che ha richiesto precisione e tempestività.

Il Monte Partenio: un'area montana impegnativa

Il Monte Partenio si conferma come una delle principali aree montuose dell'Appennino campano, nota per i suoi percorsi escursionistici che possono essere impegnativi e potenzialmente pericolosi. Negli ultimi anni, l'area ha registrato numerosi interventi di soccorso per incidenti durante attività escursionistiche. Le operazioni di recupero in queste zone impervie hanno spesso richiesto l'impiego congiunto di mezzi aerei e una stretta collaborazione tra Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Carabinieri e personale sanitario, sottolineando la complessità e la necessità di risorse specializzate per la sicurezza degli escursionisti.