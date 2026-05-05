Il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, ha ribadito con fermezza il ruolo centrale del Papa Leone XIV nella predicazione della pace. Le sue dichiarazioni sono giunte il 5 maggio 2026 a San Giovanni Rotondo, a margine delle celebrazioni per i settant’anni della Casa Sollievo della Sofferenza. Parolin ha risposto alle domande dei giornalisti in merito alle recenti critiche mosse dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, affermando categoricamente: “Il Papa ha già risposto ed è stata una risposta molto cristiana, lui sta facendo quello che il suo ruolo esige”.

Il ruolo del Pontefice e le risposte alle critiche

Il porporato ha chiarito che il Pontefice “va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace – come direbbe San Paolo – opportune et importune”. Ha proseguito, sottolineando che la risposta di Leone XIV è stata “molto, molto cristiana dicendo che lui sta facendo quello che il suo ruolo esige e cioè di predicare la pace”. Parolin ha riconosciuto che “che questo possa piacere o non possa piacere, è un discorso – capiamo che non tutti sono sulla stessa linea. Però quella è la risposta del Papa”.

In riferimento a un “altro attacco” da parte del presidente Trump, giunto a due giorni dall’udienza in Vaticano del segretario di Stato Usa, Marco Rubio, il cardinale ha osservato: “Anche di fronte a questi nuovi attacchi io non so se il Papa avrà occasione di rispondere”.

Ha poi aggiunto, riferendosi alle precedenti risposte di Leone XIV in aereo lo scorso 13 aprile, giorno della partenza verso l’Africa: “Quell’occasione c’era l’incontro coi giornalisti. Ma la linea rimane quella”. In quell'occasione, il Papa aveva salutato i circa 70 giornalisti al suo seguito, dichiarando: “Non sono un politico, parlo di Vangelo. Ai leader del mondo dico: basta guerre”.

La Casa Sollievo della Sofferenza: gestione e futuro

Durante la sua visita, il cardinale Parolin ha affrontato anche il tema del futuro della Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale di San Giovanni Rotondo, attualmente oggetto di una vertenza e di proteste sindacali. Interrogato su come possa proseguire il cammino non facile della struttura, Parolin ha risposto: “Secondo le norme di ogni ospedale.

Ci sono delle regole che devono essere seguite e quindi niente di nuovo”.

Il Segretario di Stato ha enfatizzato la necessità di un contributo collettivo: “Adesso c’è bisogno del contributo di tutti, perché queste normative, queste regole, possano essere applicate. Si superino le difficoltà che ci sono, presenti in tutta la sanità”. Ha inoltre evidenziato il “valore aggiunto” dell’ospedale, ricordando che “la Casa è stata voluta da Padre Pio e che Padre Pio non potrà mai abbandonarla. Lui dice che è opera di Dio, che non ha fatto niente… Dal cielo continua a proteggere e custodire questa sua opera”.

Incontro con i rappresentanti sindacali

Nel pomeriggio, il cardinale Parolin ha incontrato i rappresentanti dei sindacati locali.

Ha espresso la sua intenzione di ascoltare attentamente le loro istanze: “Li ascolto prima di tutto. Voglio sentire da loro che cosa hanno da dirmi e in base alle loro domande modulerò anche le risposte”. Il messaggio chiave trasmesso è stato quello di lavorare insieme, ognuno dal proprio punto di vista e con le proprie competenze, affinché “questa eccellenza possa essere quello che è stato”.