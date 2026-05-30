La circonvallazione di Pescara si prepara a un nuovo capitolo nella sicurezza stradale. Il 30 maggio 2026, la Provincia di Pescara ha completato l'installazione di quattro tutor lungo questo importante asse viario, con l'obiettivo primario di controllare la velocità e, di conseguenza, ridurre il numero di incidenti.

I dispositivi, che ricalcano il modello già diffuso sulle autostrade italiane, sono stati strategicamente posizionati tra l’uscita dei Colli e la galleria San Giovanni. L'area interessata copre il tratto tra Montesilvano e Pescara, interessando entrambe le carreggiate: due tutor sono stati installati in direzione nord‑sud e altrettanti in direzione sud‑nord, garantendo così una copertura completa del traffico.

Fase di taratura e attivazione

Attualmente, i tutor non sono ancora attivi. È stata avviata la fase di taratura, che proseguirà per tutto il mese di giugno. L'entrata in funzione definitiva è prevista entro il mese di luglio. Il dirigente tecnico della Provincia, l’ingegnere Marco Scorrano, ha sottolineato l'importanza di una comunicazione tempestiva: "Il giorno esatto lo comunicherò con largo anticipo, almeno 15 giorni prima", ha dichiarato, assicurando trasparenza sull'avvio operativo.

Iter amministrativo e dettagli tecnici

L'installazione dei quattro tutor ha seguito un percorso amministrativo complesso, culminato con il via libera del Consiglio di Stato. Questo organo ha respinto la richiesta di sospensiva contro una precedente sentenza del TAR, sbloccando così l'appalto per la fornitura e l'installazione dei dispositivi, un progetto dal valore di oltre due milioni di euro.

I tutor sono stati posizionati con precisione "tra l’uscita dei Colli e la galleria San Giovanni, tra Montesilvano e Pescara (vicino ai distributori di carburante), su entrambe le carreggiate", assicurando la copertura del flusso veicolare in entrambe le direzioni di marcia.

Modalità di funzionamento e limiti

I nuovi dispositivi coprono il tratto compreso tra la galleria San Giovanni e l’uscita di Spoltore, operando in entrambe le direzioni. Le telecamere sono progettate per funzionare in doppia modalità: da un lato, rilevano la velocità istantanea, analogamente a un autovelox tradizionale; dall'altro, calcolano la velocità media di percorrenza tra due punti, seguendo il consolidato modello Tutor.

Il limite di velocità vigente in questo tratto è fissato a 90 km/h.

L'installazione è avvenuta su incarico della Provincia di Pescara, a seguito di un bando aggiudicato nel 2024. Una volta completati i lavori tecnici, si procederà con la posizionamento della necessaria segnaletica stradale. L'entrata in servizio dei tutor avverrà 30 giorni dopo la conclusione di questa seconda fase, segnando l'inizio di una nuova era per i controlli di velocità sulla circonvallazione.