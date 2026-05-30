Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha annunciato il 30 maggio 2026 lo sblocco del masterplan per il rilancio di Castel Volturno, in provincia di Caserta. La comunicazione è avvenuta durante un incontro istituzionale cruciale, interamente dedicato allo sviluppo del territorio. Questo piano strategico, rimasto inattivo per diversi anni, rappresenta ora una svolta decisiva per la riqualificazione e la valorizzazione dell’area, con un’attenzione particolare ai temi fondamentali dell’ambiente, della legalità e del rilancio economico.

“Abbiamo finalmente sbloccato il masterplan per Castel Volturno, un passo fondamentale per dare nuove opportunità a questo territorio”, ha dichiarato il presidente Fico.

L’iniziativa coinvolge attivamente diversi enti locali e mira a coordinare una serie di interventi infrastrutturali, sociali e ambientali. L’obiettivo primario è migliorare in modo significativo la qualità della vita dei residenti e attrarre nuovi investimenti. Il piano prevede, inoltre, azioni specifiche per il recupero delle aree degradate e per la promozione di attività produttive sostenibili, creando così un circolo virtuoso di sviluppo.

Obiettivi e Interventi Chiave del Progetto

Il masterplan per Castel Volturno si concentra su una serie articolata di interventi. Questi includono la riqualificazione urbana, il potenziamento dei servizi pubblici essenziali e la tutela imprescindibile delle risorse naturali.

Tra le priorità esplicite figurano il contrasto risoluto all’abusivismo edilizio, la bonifica completa delle aree compromesse e la creazione di nuove e concrete opportunità lavorative. Il progetto si inserisce in una strategia più ampia e ambiziosa di rilancio del litorale domizio, beneficiando della collaborazione sinergica tra istituzioni nazionali e locali.

Il presidente Fico ha voluto sottolineare l’importanza vitale della sinergia tra i diversi livelli istituzionali e la necessità imperativa di garantire la massima trasparenza nell’attuazione di tutti gli interventi previsti. “Il masterplan sarà uno strumento aperto alla partecipazione di cittadini e associazioni”, ha aggiunto, evidenziando il ruolo attivo e insostituibile della comunità locale nel processo di trasformazione e rinnovamento del territorio.

Questa apertura è considerata cruciale per il successo e la sostenibilità del piano.

Castel Volturno: Un Territorio da Valorizzare

Castel Volturno è un comune situato nella provincia di Caserta, strategicamente posizionato lungo il litorale domizio. Il suo territorio è caratterizzato dalla presenza del fiume Volturno e da significative aree naturalistiche, tra cui spicca la Riserva Naturale Foce Volturno - Costa di Licola. Negli ultimi decenni, il comune ha affrontato diverse criticità complesse, legate principalmente all’abusivismo edilizio, al degrado ambientale e a fenomeni di marginalità sociale. Con una popolazione residente che supera i 25.000 abitanti e un’estensione territoriale di oltre 72 chilometri quadrati, la necessità di un intervento strutturato era diventata pressante.

Il masterplan rappresenta una concreta opportunità per affrontare queste sfide attraverso un approccio integrato e lungimirante. L’obiettivo è la valorizzazione sistematica delle risorse locali e il rafforzamento robusto del tessuto sociale ed economico dell’area. Le istituzioni coinvolte hanno ribadito con fermezza il loro impegno a monitorare costantemente l’avanzamento di tutti gli interventi previsti dal piano, garantendo così una sua esecuzione efficace e tempestiva per un futuro più prospero per Castel Volturno.