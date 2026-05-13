La procura generale della Bolivia ha formalmente richiesto una severa condanna a venti anni di carcere per l'ex presidente Evo Morales. Questa richiesta di pena detentiva è stata presentata nell'ambito di un complesso procedimento giudiziario che vede Morales al centro di accuse per presunti abusi su minore. Le indagini condotte dalle autorità inquirenti boliviane sostengono che l'ex capo di Stato avrebbe intrattenuto una relazione continuativa con una ragazza che all'epoca dei fatti era minorenne. Nello specifico, la procura ha indicato che tale rapporto si sarebbe protratto per un lungo periodo, precisamente tra il 2013 e il 2020, un arco temporale significativo che coincide in gran parte con il suo mandato presidenziale, quando ricopriva la massima carica istituzionale del Paese.

I dettagli delle accuse e l'entità della pena richiesta

Le autorità giudiziarie boliviane hanno proceduto con la formalizzazione della richiesta di condanna nei confronti di Evo Morales, specificando che la pena proposta è di venti anni di reclusione. Questa severa richiesta si basa sulle approfondite indagini che hanno cercato di ricostruire la natura e la durata del presunto rapporto tra l'ex presidente e la giovane. Secondo quanto emerso, il legame sentimentale o relazionale sarebbe iniziato quando la ragazza aveva appena 14 anni, un dettaglio che aggrava ulteriormente la posizione dell'ex leader. Il caso ha suscitato un'ampia risonanza e una notevole attenzione da parte dell'opinione pubblica boliviana, non solo per la gravità delle accuse, ma anche in considerazione del preminente ruolo politico e istituzionale ricoperto da Morales per molti anni nel panorama nazionale.

La figura di Evo Morales nel contesto politico boliviano

Evo Morales ha rappresentato una figura cardine nella storia contemporanea della Bolivia, ricoprendo la carica di presidente della Bolivia per un periodo esteso, dal 2006 al 2019. Il suo mandato è stato storico per diversi motivi: Morales è stato infatti il primo presidente indigeno del Paese, un traguardo che ha avuto un profondo impatto sociale e politico, simboleggiando un'epoca di maggiore inclusione e riconoscimento per le popolazioni autoctone. Alla guida del Movimento per il Socialismo (MAS), il suo governo si è distinto per l'implementazione di significative politiche di inclusione sociale e riforme economiche, mirate a ridurre le disuguaglianze e a rafforzare la sovranità nazionale.

Anche dopo la conclusione del suo mandato presidenziale, Evo Morales ha continuato a esercitare un ruolo centrale e influente nella politica boliviana, rimanendo una personalità di spicco e un punto di riferimento per ampi settori della società e del dibattito pubblico del Paese.