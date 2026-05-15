La Direzione Generale per il Personale Civile della Difesa ha recentemente annunciato l'apertura di un concorso pubblico per il conferimento di due cattedre di insegnamento presso la storica Scuola Militare Nunziatella di Napoli. Questa opportunità è rivolta a docenti di ruolo e riguarda l'anno scolastico 2026/2027. Nello specifico, le posizioni disponibili sono per l'insegnamento di filosofia e storia (identificata con la classe di concorso A-19) e per scienze naturali (classe di concorso A-50).

Dettagli per la partecipazione al concorso docenti della Nunziatella

I professionisti dell'insegnamento interessati a entrare a far parte del corpo docente dell'istituto militare partenopeo sono invitati a presentare la propria domanda di partecipazione. La scadenza per l'invio è fissata per il 30 maggio, termine perentorio che coincide con trenta giorni dalla pubblicazione ufficiale del bando. Per formalizzare la candidatura, è indispensabile compilare l'apposito fac-simile allegato al bando, il quale è disponibile per il download sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La trasmissione della domanda, debitamente sottoscritta, deve avvenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzandola a scuola_nunziatella@postacert.difesa.it.

Si raccomanda di seguire attentamente tutte le istruzioni fornite nel bando per una corretta presentazione.

La Scuola Militare Nunziatella: eccellenza e tradizione formativa

La Scuola Militare Nunziatella di Napoli rappresenta un'istituzione di grande prestigio, riconosciuta come uno degli istituti di formazione militare più antichi d'Europa. La sua lunga e illustre tradizione è dedicata alla preparazione di futuri comandanti e leader, forgiando personalità capaci di eccellere sia nella vita civile che in quella militare. Il motto che guida la sua missione è “preparo alla vita ed alle armi”, un principio che sottolinea l'ampiezza e la profondità del percorso educativo offerto. Gli allievi che completano con successo il ciclo di studi presso la Nunziatella conseguono la maturità classica o scientifica.

Con una novità significativa, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, l'offerta formativa si amplierà ulteriormente con l'introduzione della possibilità di ottenere anche la maturità in scienze applicate.

Per una consultazione completa di tutte le informazioni e la modulistica necessaria, il bando integrale del concorso, insieme ai suoi allegati (disponibili nei formati .pdf, .docx e .xlsx), è accessibile online. La procedura di selezione è curata dalla Direzione Generale per il Personale Civile della Difesa, garantendo un iter trasparente e rigoroso per l'assegnazione delle cattedre, nel pieno rispetto delle normative vigenti.