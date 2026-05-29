Un'importante operazione condotta dalla polizia penitenziaria ha portato al sequestro di ben ventuno telefoni cellulari all'interno del reparto di alta sicurezza del carcere di Secondigliano, a Napoli. L'intervento, avvenuto nella giornata del 29 maggio 2026, ha visto impegnato il personale del penitenziario in un'attività di controllo e una perquisizione mirata all'interno delle aree detentive della struttura.

Dettagli e finalità dell'operazione di sequestro

I dispositivi mobili, la cui presenza è severamente vietata, sono stati scoperti durante una perquisizione mirata condotta nel reparto destinato ai detenuti sottoposti a un regime di alta sicurezza.

L'azione della polizia penitenziaria ha permesso di individuare e recuperare i cellulari, abilmente occultati all'interno delle celle. Questa operazione si inserisce in un più ampio contesto di attività volte alla prevenzione e al contrasto dell'introduzione illecita di oggetti non autorizzati negli istituti penitenziari. L'obiettivo primario è garantire la sicurezza, l'ordine interno e il rispetto delle normative carcerarie, elementi fondamentali per il corretto funzionamento del sistema detentivo.

Il ruolo strategico e la complessità del carcere di Secondigliano

Il carcere di Secondigliano si conferma come uno dei principali e più complessi istituti penitenziari della Campania. La sua importanza è data dalla specifica funzione di ospitare un numero significativo di detenuti sottoposti a regimi di alta sicurezza, spesso legati a circuiti criminali di particolare rilievo.

La struttura, strategicamente situata nella periferia nord di Napoli, rappresenta un punto di riferimento essenziale per la gestione di soggetti considerati ad alta pericolosità sociale. Per far fronte a queste esigenze, il penitenziario dispone di reparti specifici, dotati di protocolli di sicurezza rigorosi e di personale altamente specializzato. La costante vigilanza e le operazioni come quella appena descritta sono cruciali per mantenere l'integrità e la sicurezza di un ambiente così delicato e complesso, sottolineando l'importanza strategica del carcere di Secondigliano nel sistema carcerario nazionale.