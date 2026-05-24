A Napoli, all'interno del carcere di Poggioreale, sono stati rinvenuti quindici telefoni cellulari durante una vasta operazione di controllo condotta dagli agenti della polizia penitenziaria. L'importante sequestro, avvenuto il 24 maggio 2026, ha riguardato sette dei dispositivi scoperti nel reparto di alta sicurezza della struttura detentiva, evidenziando una persistente sfida alla vigilanza interna.

Dettagli del sequestro e aree coinvolte

L'operazione di verifica, mirata a contrastare l'introduzione e l'uso di oggetti non consentiti, si è svolta con meticolosità, interessando sia le celle individuali che le aree comuni frequentate dai detenuti.

La rilevanza del ritrovamento è accentuata dal fatto che una parte significativa dei telefoni, ben sette, è stata individuata proprio nel settore di alta sicurezza, destinato a reclusi sottoposti a un regime più severo. Tutti i dispositivi sono stati immediatamente sequestrati e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria, che avvierà le indagini per risalire alle modalità di introduzione e ai possibili utilizzi.

Il carcere di Poggioreale

Il carcere di Poggioreale, ufficialmente noto come Casa Circondariale "Giuseppe Salvia", si conferma come una delle maggiori e più complesse strutture penitenziarie sul territorio italiano. Situato a Napoli, l'istituto accoglie un'ampia varietà di detenuti, distribuiti in diversi reparti a seconda del regime detentivo, incluso quello di alta sicurezza.

La gestione di una realtà così vasta rende i controlli e le attività di vigilanza costanti e indispensabili per prevenire l'introduzione di oggetti non consentiti, come i telefoni cellulari.

Le autorità penitenziarie hanno ribadito l'importanza cruciale di queste operazioni di controllo, fondamentali per assicurare la sicurezza interna e per arginare l'utilizzo illecito di dispositivi di comunicazione. Questo recente sequestro di telefoni cellulari si inserisce in un più ampio e continuo sforzo volto a contrastare l'introduzione di oggetti proibiti all'interno delle carceri italiane, un fenomeno che rappresenta una costante minaccia all'ordine e alla disciplina negli istituti di pena.