Un uomo di 50 anni è stato arrestato e condotto in carcere dai Carabinieri di Nocera Superiore, in provincia di Salerno, con accuse gravi che includono il reato di Revenge Porn, atti persecutori e violenza sessuale. L'operazione è scattata a seguito di indagini approfondite, coordinate dalla Procura, che hanno permesso di ricostruire una serie di condotte illecite e coercitive ai danni della sua ex compagna.

Le gravi accuse e le dinamiche della violenza

Dalle investigazioni è emerso che l'uomo, la cui relazione sentimentale con la vittima si era protratta dal 2023 fino allo scorso maggio, avrebbe iniziato una vera e propria escalation di minacce e molestie dopo la fine del loro rapporto.

In particolare, le accuse indicano che l'uomo avrebbe minacciato di morte la donna e l'avrebbe costretta ad avere rapporti sessuali. Questa coercizione sarebbe avvenuta sotto la minaccia esplicita di rendere pubblici alcuni video a contenuto sessualmente esplicito, che l'uomo aveva conservato senza il consenso della vittima durante il periodo della loro unione.

Non solo. Le indagini hanno rivelato che l'arrestato si sarebbe anche fatto consegnare cospicue somme di denaro dalla sua ex compagna, promettendo in cambio la restituzione delle immagini compromettenti. Un vero e proprio ricatto che mirava a sfruttare la vulnerabilità della donna e la sua paura della diffusione di materiale privato.

Il reato di Revenge Porn e precedenti simili

Il reato di Revenge Porn, formalmente noto come diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano con la legge n. 69 del 2019. Questa normativa mira a contrastare la pratica di divulgare, consegnare, cedere, inviare, pubblicare o comunque diffondere, senza il consenso delle persone coinvolte, immagini o video di natura intima destinati a rimanere privati. La sua applicazione è fondamentale per tutelare la dignità e la privacy delle vittime.

Un caso analogo, che evidenzia la crescente incidenza di questi fenomeni, si è verificato recentemente a Gela. Qui, un uomo di 37 anni è stato sottoposto a una misura cautelare con l'applicazione del braccialetto elettronico.

L'accusa per lui era di aver diffuso online immagini intime e private della sua ex compagna, subito dopo la conclusione della loro relazione. Anche in quella circostanza, le accuse includevano atti persecutori, aggravati dall'utilizzo di strumenti telematici, e l'accesso abusivo a sistemi informatici, dimostrando un modus operandi spesso ricorrente in questi contesti.

Le forze dell'ordine e la magistratura continuano a concentrare i loro sforzi sull'individuazione e la repressione di questi comportamenti persecutori e ricattatori. L'obiettivo primario è quello di proteggere le vittime dalla diffusione non consensuale di materiale privato e di prevenire ulteriori episodi di violenza e intimidazione, garantendo giustizia e sicurezza.