Un diciassettenne è stato protagonista di un efferato omicidio a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane ha ucciso la zia a coltellate e, in un gesto di disperazione o tentativo di occultamento, ne ha gettato il corpo nel fiume adiacente alla propria abitazione. L'episodio, avvenuto nella giornata del 14 giugno 2026, ha scosso profondamente la comunità locale e ha richiesto l'immediato intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi sul luogo del ritrovamento del cadavere.

La Confessione del Diciassettenne e l'Avvio delle Indagini

La drammatica svolta nelle indagini è arrivata durante la notte successiva all'evento, quando il giovane ha confessato l'omicidio. Posto di fronte alle evidenze raccolte e messo alle strette dagli inquirenti, il diciassettenne ha ammesso le proprie responsabilità durante l'interrogatorio condotto dal magistrato Carmelo Barbaro della Procura di Pordenone. Quest'ultima, inizialmente incaricata del caso per le prime fasi investigative, ha poi provveduto a trasmettere il fascicolo alla Procura dei Minori di Trieste. Questo trasferimento è un passaggio obbligato, poiché la Procura dei Minori è l'organo giudiziario competente per i reati gravi commessi da persone di età inferiore ai diciotto anni, sottolineando la particolare natura legale e la complessità del caso che vede coinvolto un minore.

Dettagli dell'Intervento delle Autorità e il Movente

Sul luogo del tragico evento, le autorità hanno immediatamente avviato i rilievi e le procedure investigative. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno condotto le prime indagini, raccolto elementi cruciali e messo in sicurezza l'area. Contestualmente, il medico legale Antonello Cirnelli è stato incaricato di eseguire l'esame autoptico sul corpo della vittima, fondamentale per accertare le precise cause della morte e raccogliere ulteriori prove forensi. Sebbene le indagini siano ancora in corso per definire con esattezza la dinamica dei fatti e ogni dettaglio dell'accaduto, le prime ricostruzioni e la confessione del giovane indicano che il movente dell'omicidio sia da ricondurre a gravi dissidi familiari.

Questi conflitti, la cui natura esatta e l'intensità sono ancora oggetto di approfondimento da parte degli inquirenti, avrebbero rappresentato il contesto in cui è maturato il terribile gesto. Le autorità continuano a lavorare incessantemente per chiarire ogni aspetto di questa vicenda, cercando di comprendere appieno le motivazioni profonde che hanno spinto il diciassettenne a compiere un'azione così estrema contro un membro della sua famiglia, gettando luce su un episodio di inaudita violenza che ha sconvolto la tranquillità di San Stino di Livenza.