Un giovane di 21 anni è stato fermato a Milano con l'accusa di terrorismo internazionale. L'operazione, condotta dalla Digos di Milano e coordinata dalla Procura distrettuale del capoluogo lombardo, ha bloccato il ragazzo sospettato di aver pianificato un'azione violenta. L'attentato avrebbe dovuto ispirarsi a un episodio avvenuto a Modena nel 2023.

Dettagli dell'operazione e le accuse

Il fermo è avvenuto a seguito di un'indagine approfondita che ha coinvolto la Digos e la Procura di Milano. Gli inquirenti hanno evidenziato che il giovane era "pronto per colpire come a Modena", riferendosi all'episodio in cui un uomo aveva accoltellato diversi passanti all'interno di un centro commerciale emiliano.

Durante le attività investigative, sono stati raccolti elementi significativi che hanno portato a ipotizzare la preparazione di un attentato con modalità simili. Il ventunenne è stato intercettato e fermato mentre si trovava nel territorio milanese, e sono in corso ulteriori accertamenti per definire il grado di avanzamento dei suoi progetti criminali.

Il contesto dell'attentato di Modena

L'episodio di Modena, citato dagli inquirenti come modello per l'azione che il giovane avrebbe inteso emulare, si è verificato nel 2023. Tale evento aveva generato particolare allarme pubblico a causa della sua dinamica improvvisa e della scelta di un luogo affollato come bersaglio. La Procura di Milano, che detiene la competenza sui reati di terrorismo internazionale, ha diretto le attività investigative che hanno condotto al fermo del sospettato.

La Digos, un reparto specializzato della Polizia di Stato, è incaricata della prevenzione e repressione dei reati legati all'estremismo e al terrorismo sul territorio nazionale.

Il ruolo della Digos e della Procura di Milano

La Digos di Milano svolge un ruolo cruciale nelle indagini sui fenomeni di terrorismo e radicalizzazione. In stretta collaborazione con la Procura distrettuale, monitora i soggetti considerati a rischio e coordina le operazioni di prevenzione e contrasto. La Procura di Milano rappresenta l'organo giudiziario responsabile delle indagini preliminari e delle successive azioni penali nei casi di terrorismo internazionale che rientrano nella sua giurisdizione territoriale.