Il Comune di Acerra ha ufficialmente siglato un significativo protocollo d'intesa, un'azione concreta e mirata a intensificare la lotta contro la tratta di esseri umani e ogni forma di sfruttamento. L'accordo, formalizzato presso la sede comunale, rappresenta un passo cruciale per rafforzare la rete di supporto territoriale dedicata alle vittime. Tra i firmatari figurano enti di spicco nel panorama sociale e umanitario: la Caritas diocesana, le cooperative sociali Dedalus e Less, e la Fondazione Migrantes. Questa sinergia nasce con l'obiettivo primario di offrire un sostegno più robusto e coordinato a coloro che sono stati colpiti da sfruttamento lavorativo, con particolare attenzione ai settori agricolo e domestico, spesso teatro di gravi abusi.

La cerimonia di firma ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali e associative. Erano presenti il sindaco di Acerra, Tito D'Errico, il direttore della Caritas diocesana, don Carmine Schiavone, insieme ai rappresentanti delle cooperative coinvolte. Il documento sottoscritto delinea un piano d'azione articolato, che comprende la realizzazione di attività di sensibilizzazione, per accrescere la consapevolezza pubblica sul fenomeno, e di formazione, rivolta agli operatori e alla cittadinanza. Un focus centrale è posto sulla presa in carico delle vittime, con un'attenzione specifica ai migranti e alle persone che si trovano in condizioni di estrema vulnerabilità. Il protocollo, inoltre, stabilisce una collaborazione continuativa tra tutti i soggetti firmatari per il monitoraggio costante del fenomeno e per la promozione attiva di percorsi di inclusione sociale e lavorativa, fondamentali per il reinserimento delle vittime nella società.

Azioni e obiettivi strategici del protocollo

Il cuore del protocollo d'intesa risiede nella definizione di azioni coordinate, progettate per garantire l'individuazione tempestiva, l'accoglienza qualificata e l'accompagnamento personalizzato delle persone che sono state vittime di tratta e sfruttamento. Tra gli obiettivi più rilevanti, spicca la volontà di promuovere una maggiore consapevolezza a livello territoriale riguardo ai gravi rischi associati allo sfruttamento. Parallelamente, l'accordo mira alla creazione di strumenti operativi efficaci, volti a facilitare l'accesso ai servizi essenziali, sia di natura socio-sanitaria che legale. Le iniziative previste saranno indirizzate non solo agli operatori che quotidianamente lavorano in questo settore delicato, ma anche all'intera cittadinanza.

L'intento è quello di favorire una risposta integrata e sinergica, capace di intervenire con prontezza ed efficacia nelle situazioni di emergenza, garantendo un supporto completo e duraturo alle vittime.

Il ruolo cruciale degli enti partner

Gli enti coinvolti nel protocollo rivestono un ruolo fondamentale nell'implementazione delle strategie concordate. La Caritas diocesana, insieme alle cooperative sociali Dedalus e Less, forti della loro consolidata esperienza nell'ambito dell'accoglienza e del supporto ai migranti, avranno il compito di coordinare operativamente le attività previste. Questa azione sarà svolta in stretta sinergia con il Comune di Acerra e la Fondazione Migrantes, creando un fronte comune contro lo sfruttamento.

Il sindaco Tito D'Errico ha enfatizzato l'importanza di questa unione di intenti, dichiarando che è "essenziale unire le forze per contrastare un fenomeno che colpisce in modo indiscriminato le fasce più deboli della popolazione". Anche don Carmine Schiavone ha ribadito il valore della collaborazione, sottolineando che "la collaborazione tra istituzioni e terzo settore rappresenta uno strumento fondamentale non solo per tutelare la dignità inalienabile delle persone, ma anche per favorire concreti percorsi di autonomia e riscatto sociale". Questa partnership strategica mira a costruire un futuro più equo e sicuro per tutti, specialmente per chi è più esposto a rischi.