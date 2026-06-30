La Regione Campania ha emesso un'allerta meteo di colore giallo, valida dalle ore 13:00 alle ore 20:00 di oggi, 30 giugno, su tutto il territorio regionale. La decisione è stata presa dalla Protezione Civile in seguito alle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione prevista. L'avviso segnala l'attesa di temporali improvvisi e un potenziale rischio idrogeologico.

Fenomeni previsti e rischi sul territorio

Sono attesi rovesci e temporali improvvisi, anche di forte intensità a scala locale. Questi fenomeni saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapida evoluzione.

Tra le possibili conseguenze dirette, si prevedono grandine, raffiche di vento e fulmini, che potrebbero causare danni a coperture e strutture esposte. L'allerta evidenzia inoltre un significativo rischio idrogeologico, con potenziali allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua e scorrimento dell'acqua sulle sedi stradali. Non si escludono innalzamenti dei livelli idrometrici, caduta massi e frane, dovute alla fragilità dei suoli.

Raccomandazioni e misure preventive

L'avviso, diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata regionale (SORU), raccomanda alle autorità competenti di attivare tutte le misure strutturali e non strutturali previste dalle rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.

L'obiettivo è prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni attesi. In particolare, viene richiamata l'attenzione sulla necessità di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche, specialmente in relazione alle possibili raffiche di vento, per garantire la massima sicurezza.