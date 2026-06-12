L'isola di Ischia è stata scelta come meta per alcuni giorni di vacanza privata da Aleksej Paramonov, l'attuale ambasciatore della Federazione Russa in Italia e nella Repubblica di San Marino. Il diplomatico è giunto sull'isola campana nel pomeriggio di giovedì 11 giugno 2026, a bordo di un aliscafo di linea partito dalla città di Napoli. Paramonov alloggia in una struttura alberghiera situata nella zona di Ischia Porto, dove trascorrerà il suo soggiorno su invito di alcuni amici residenti sull'isola.

La presenza dell'ambasciatore russo ha immediatamente attivato un dispositivo di sicurezza rafforzato.

Attorno all'hotel che ospita Paramonov è stato infatti predisposto un servizio di vigilanza congiunto, che vede l'impiego di personale dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. L'obiettivo primario di queste misure è garantire la massima tranquillità e incolumità dell'ospite internazionale durante l'intera durata della sua permanenza a Ischia.

Il Soggiorno Privato e le Misure di Sicurezza

Il soggiorno di Aleksej Paramonov a Ischia si caratterizza per la sua natura strettamente privata. Non sono previsti incontri istituzionali ufficiali né partecipazioni a eventi pubblici. La sua scelta di visitare l'isola è dettata da un invito personale ricevuto da conoscenti locali, evidenziando un momento di riposo lontano dagli impegni diplomatici.

Le forze dell'ordine hanno intensificato la loro presenza nella zona circostante la struttura alberghiera, assicurando un presidio costante per la sicurezza del diplomatico e per mantenere l'ordine pubblico.

Profilo Diplomatico e Contesto Istituzionale

Aleksej Paramonov ricopre un ruolo di grande rilevanza come ambasciatore della Federazione Russa sia in Italia che nella Repubblica di San Marino. La sua funzione principale consiste nella rappresentanza ufficiale della Russia presso le istituzioni dei due Paesi, oltre alla gestione e al rafforzamento dei rapporti bilaterali in diversi ambiti. L'ambasciata russa, con sede a Roma, è il fulcro delle attività diplomatiche, culturali ed economiche tra la Russia e l'Italia, operando per promuovere la cooperazione e la comprensione reciproca tra le nazioni.