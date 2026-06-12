Il Comune di Acerra, in provincia di Napoli, ha siglato un importante protocollo d'intesa con la cooperativa sociale Dedalus e la Caritas diocesana locale. L'accordo, parte del progetto denominato 'Fuori Tratta', è stato concepito per rafforzare le azioni di identificazione tempestiva, protezione, assistenza e integrazione delle vittime di tratta o di grave sfruttamento. Questa iniziativa vede il coinvolgimento diretto dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Tito d'Errico, affiancato dagli assessori Milena Petrella e Milena Tanzillo, in un fronte comune contro una delle più gravi violazioni dei diritti umani.

Un impegno concreto contro lo sfruttamento

Il protocollo d'intesa si prefigge l'obiettivo primario di contrastare con determinazione la tratta degli esseri umani, un fenomeno complesso che si manifesta in diverse forme di sfruttamento: da quello sessuale a quello lavorativo, passando per le attività illecite e l'accattonaggio. Il sindaco Tito d'Errico ha sottolineato l'urgenza di tale intervento, definendo la tratta «fra le più gravi e sempre attuali violazioni dei diritti fondamentali». Il progetto 'Fuori Tratta' non si limita alla sola identificazione, ma prevede anche interventi specifici per la protezione delle vittime, oltre a misure di prevenzione e un fermo contrasto dei fenomeni ad essa collegati, garantendo un supporto completo e mirato.

Supporto ai migranti e sinergie territoriali

Una particolare attenzione è rivolta ai migranti, spesso tra le categorie più vulnerabili e a rischio di cadere nelle reti dello sfruttamento. Per loro sono previste azioni di prima assistenza e la tempestiva segnalazione alle autorità competenti, al fine di garantire un intervento rapido ed efficace. L'accordo promuove, inoltre, incontri periodici tra i soggetti coinvolti per definire e validare le procedure di identificazione tempestiva delle vittime. Questo approccio collaborativo favorisce la raccolta, l'analisi e la condivisione dei dati, cruciali per affinare le strategie di intervento e rendere più efficace la lotta contro la tratta. La cooperativa Dedalus, in qualità di ente proponente e titolare del progetto 'Fuori Tratta', gioca un ruolo centrale in questa sinergia.

Il ruolo della cooperativa sociale Dedalus

La cooperativa sociale Dedalus, attiva a Napoli fin dal 1981, vanta una lunga esperienza nel campo dell'accoglienza, della protezione e dell'inclusione sociale. La sua missione si concentra sul supporto a persone in condizioni di vulnerabilità, tra cui i migranti, i minori non accompagnati e le vittime di tratta. Attraverso progetti mirati, Dedalus promuove attivamente la prevenzione, l'assistenza e l'integrazione sociale, operando in stretta collaborazione con enti pubblici e privati. Questo impegno costante mira a facilitare l'accesso ai servizi essenziali e a garantire la piena tutela dei diritti fondamentali per coloro che si trovano in situazioni di grave difficoltà e sfruttamento.