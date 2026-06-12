Si è concluso con successo il primo corso di alfabetizzazione della lingua araba presso la prestigiosa Scuola Militare 'Nunziatella' di Napoli. L'iniziativa formativa, frutto di una collaborazione strategica con l'Università 'Orientale' di Napoli, ha coinvolto un gruppo selezionato di venti allievi, provenienti dal 237mo e 238mo corso dell'illustre istituto.

Durante le sessioni didattiche, gli studenti hanno avuto l'opportunità di acquisire le forme grammaticali e fonetiche primarie della lingua araba. Parallelamente, hanno approfondito specifiche tematiche legate alla sua vasta varietà linguistica e culturale.

Un aspetto centrale del programma è stata l'analisi delle differenze fondamentali tra l'arabo classico, impiegato tradizionalmente nella lettura coranica, e l'arabo moderno, la variante predominante nell'uso dei mass media contemporanei. Questo approccio ha permesso agli allievi di sviluppare una comprensione articolata e funzionale della lingua.

Un'iniziativa strategica per la formazione degli allievi

L'introduzione di questo corso si inserisce pienamente nel percorso educativo d'eccellenza offerto dalla Scuola Militare 'Nunziatella'. L'obiettivo primario è quello di ampliare significativamente le competenze trasversali e di favorire un robusto sviluppo culturale tra gli allievi. L'alfabetizzazione in lingua e cultura araba rappresenta un'importante e ulteriore opportunità di approfondimento su un'area geografica e geopolitica di grande rilevanza contemporanea.

Questo modulo si affianca e integra efficacemente lezioni già consolidate sugli scenari internazionali e il modulo di diritto internazionale-umanitario, tenuto con la collaborazione della Croce Rossa, arricchendo ulteriormente il bagaglio culturale e professionale dei futuri quadri militari.

La Scuola Militare 'Nunziatella': eccellenza e innovazione

La Scuola Militare 'Nunziatella', fondata nel lontano 1787, si distingue come uno dei più antichi e stimati istituti di formazione militare d'Italia. Con sede nella storica città di Napoli, l'istituto è parte integrante dell'organizzazione dell'Esercito Italiano. La sua offerta formativa è caratterizzata da un approccio integrato che combina un rigoroso percorso di studi scolastici con un intenso addestramento militare.

Questa sinergia mira a preparare i giovani allievi non solo dal punto di vista culturale, ma anche etico e fisico, in piena armonia con le esigenze evolutive della società e delle Forze Armate.

L'integrazione del corso di alfabetizzazione della lingua araba testimonia la costante ricerca di innovazione della 'Nunziatella'. Questo arricchimento dell'offerta formativa rende il percorso di studio ancora più avanguardistico e attento al futuro, preparando gli allievi ad affrontare con successo le sfide di un mondo sempre più interconnesso e complesso, fornendo loro strumenti linguistici e culturali indispensabili per operare in contesti internazionali.