Il Campidoglio ha ufficializzato la nomina di Barbara Marinali alla presidenza di Atac, la principale azienda di trasporto pubblico locale della Capitale. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza che formalizza l’incarico, designando Marinali sia come membro del consiglio di amministrazione sia alla carica di presidente. La scelta, come comunicato dall’amministrazione capitolina, è ricaduta su una manager di comprovata esperienza e alto profilo, il cui curriculum vanta significative competenze maturate nel settore dei trasporti e della viabilità, oltre alla prestigiosa guida di Acea Spa.

Il sindaco Gualtieri ha espresso grande soddisfazione per questa nomina strategica, sottolineando l’autorevolezza e la preparazione della nuova presidente. «Abbiamo scelto per la presidenza dell’azienda di trasporto cittadina una figura autorevole e preparata, di cui ho imparato ad apprezzare competenze e professionalità già alla guida di Acea», ha dichiarato Gualtieri. Il primo cittadino ha inoltre evidenziato il percorso di risanamento e rilancio intrapreso da Atac negli ultimi anni: «In questi anni Atac è stata risollevata da una situazione compromessa, inaugurando una grande stagione di investimenti su mezzi e personale. Ci sono tutte le premesse per continuare sulla stessa strada e garantire alla Capitale un servizio di trasporto pubblico sempre più moderno, efficiente e green».

Il ruolo strategico di Atac per la mobilità di Roma

Atac riveste una funzione di primaria importanza nel sistema di mobilità urbana di Roma, configurandosi come la principale azienda di trasporto pubblico locale della Capitale. L’azienda è responsabile della gestione di una vasta e complessa rete che include autobus, tram, filobus, metropolitane e alcune ferrovie urbane, garantendo quotidianamente la mobilità a milioni di residenti e ai numerosi visitatori che affollano la città. La sua operatività è centrale nella pianificazione e nell’erogazione dei servizi di trasporto pubblico, con l’obiettivo primario di offrire soluzioni sempre più innovative, accessibili e sostenibili per la città eterna, contribuendo attivamente alla riduzione del traffico e all’impatto ambientale.

Barbara Marinali: esperienza e visione per il futuro di Atac

La nomina di Barbara Marinali alla presidenza di Atac riflette la chiara volontà del Campidoglio di rafforzare la gestione dell’azienda con una figura di indubbio spessore professionale. Il suo percorso lavorativo, come attentamente evidenziato dall’amministrazione capitolina, include una solida e approfondita esperienza nel settore dei trasporti e della viabilità, ambiti considerati cruciali per l’efficace operato di Atac. A ciò si aggiunge la sua precedente e significativa esperienza alla guida di Acea Spa, una società multiservizi di rilevanza nazionale attiva nei comparti dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente. Questa combinazione unica di competenze manageriali e leadership strategica è interpretata come un elemento fondamentale per proseguire con determinazione il percorso di rinnovamento e gli importanti investimenti già avviati negli ultimi anni, con la finalità di migliorare ulteriormente l’efficienza operativa, la sostenibilità ambientale e la qualità complessiva del servizio di trasporto pubblico romano, rispondendo alle esigenze di una metropoli in continua evoluzione.