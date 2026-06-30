La Giunta regionale della Campania ha approvato uno stanziamento di circa 2 milioni di euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture turistiche del territorio. La decisione mira a potenziare l'accessibilità e l'inclusione nel settore turistico regionale, rendendo la Campania una meta più accogliente per tutti i visitatori.

Interventi per l'Accessibilità Turistica

Il finanziamento è destinato a sostenere interventi che rendano più fruibili le strutture ricettive e i luoghi di interesse turistico in Campania. Le risorse saranno impiegate per l'adeguamento degli spazi e l'installazione di infrastrutture, facilitando una fruizione più agevole per persone con disabilità o ridotta mobilità.

Questo provvedimento si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del turismo accessibile e di promozione dell'inclusività nei servizi offerti ai visitatori.

Obiettivi e Destinatari dei Fondi

Le strutture ricettive e turistiche potranno accedere ai fondi per realizzare interventi specifici, quali l'eliminazione di gradini, la creazione di percorsi dedicati, l'installazione di ascensori o rampe e l'adeguamento dei servizi igienici. L'iniziativa punta a rafforzare la competitività del comparto turistico regionale, posizionando la Campania come destinazione esemplare. L'accessibilità, infatti, è considerata un diritto fondamentale e un elemento qualificante dell'offerta turistica.

Questo provvedimento rappresenta un passo concreto verso la piena inclusione e l'eliminazione delle barriere architettoniche. L'azione è in linea con le politiche regionali orientate alla valorizzazione del territorio e all'accoglienza di un numero crescente di turisti, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche.