Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha presentato a Roma un nuovo e importante spot sulla sicurezza stradale dei minori, realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) in collaborazione con Assogiocattoli. L'iniziativa mira a contrastare un fenomeno allarmante: gli incidenti stradali che coinvolgono bambini non adeguatamente protetti in auto. Durante l'evento, il Ministro Salvini ha espresso con forza la gravità della situazione, dichiarando: "Si muore di mancato allaccio di seggiolini per i bimbi, 7mila bimbi feriti e decine di bimbi morti non tornati a casa: è un carico assolutamente inaccettabile ad oggi".

Questa affermazione sottolinea l'urgenza di un intervento efficace per salvaguardare la vita dei più piccoli.

Il cuore di questa campagna è il nuovo spot, intitolato "Il posto vuoto", una produzione innovativa realizzata con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA). Lo spot sarà ampiamente diffuso, raggiungendo il pubblico attraverso le principali reti televisive e radiofoniche, sia a livello nazionale che locale. Il suo messaggio centrale è chiaro e diretto, rivolto a tutti gli adulti responsabili del trasporto dei minori: prestare la massima attenzione all'utilizzo corretto dei seggiolini e delle cinture di sicurezza per i bambini. Il claim dello spot è un monito potente: "Il futuro dei bambini merita di arrivare.

Un seggiolino usato correttamente, una cintura allacciata, pochi secondi di attenzione possono salvare una vita". Un appello che evidenzia come gesti semplici possano fare la differenza tra la vita e la morte.

L'allarmante aumento dei bambini non protetti in auto

I dati presentati durante l'evento delineano un quadro preoccupante. È stato illustrato che la percentuale di bambini non protetti in auto ha registrato un incremento significativo nel 2024, salendo al 14,3%. Questo dato rappresenta un netto peggioramento rispetto al 5,8% registrato solamente due anni prima, nel 2022. Tra i 7.000 minori feriti in incidenti stradali mentre viaggiavano a bordo di un veicolo, i bambini sotto i nove anni di età sono purtroppo tra i più esposti e vulnerabili, come precisato dal Mit.

Il ministero ha ribadito con fermezza un concetto fondamentale: "i bambini non decidono come viaggiare: sono gli adulti ad avere la responsabilità di proteggerli, senza ammettere distrazioni, superficialità o alibi". Questa dichiarazione pone l'accento sulla totale responsabilità degli adulti nella prevenzione di queste tragedie.

La campagna è stata concepita con un approccio "educativo e non punitivo o sanzionatorio", mirando a sensibilizzare in modo costruttivo un'ampia platea di adulti: genitori, zii, nonni e fratelli maggiori. L'obiettivo è far comprendere l'importanza cruciale del corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta per bambini. Salvini ha sottolineato come, troppo spesso, il corretto uso del seggiolino non rappresenti la primaria preoccupazione per molti adulti.

Per questo motivo, è stata richiesta la realizzazione di uno spot d'impatto, ma al contempo rispettoso, pensato per comunicare efficacemente con le famiglie che hanno bambini in età prescolare e scolare elementare.

Collaborazione strategica e diffusione capillare

La presentazione dello spot è stata preceduta da un proficuo incontro tra i rappresentanti del Mit, le imprese e i produttori aderenti ad Assogiocattoli. Questa collaborazione strategica ha l'obiettivo di rafforzare le iniziative comuni a tutela dei bambini e delle persone più vulnerabili sulle strade, creando una sinergia tra istituzioni e settore privato. Il Mit ha inoltre pianificato una diffusione capillare dello spot, con una programmazione mirata soprattutto durante i mesi estivi.

Questo periodo è stato scelto strategicamente in quanto si registra un aumento degli spostamenti su strada, e l'intento è quello di raggiungere il maggior numero possibile di famiglie e automobilisti, massimizzando l'efficacia del messaggio di prevenzione.

In conclusione, il ministero ha riaffermato un principio cardine della sicurezza stradale: "la sicurezza stradale parte dai comportamenti quotidiani. Proteggere un bambino non è un’opzione: è un dovere". Un messaggio forte e chiaro che invita alla responsabilità individuale e collettiva per garantire un futuro più sicuro ai nostri bambini.