Nel territorio dell'Avellinese, un uomo di 58 anni, residente ad Ariano Irpino, è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di aver appiccato un incendio a un campo di grano. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di fermare il sospettato poco dopo il rogo, scongiurando danni maggiori. L'operazione ha visto la collaborazione tra i Carabinieri e gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato locale, che hanno agito con prontezza per contenere la situazione e assicurare il presunto responsabile alla giustizia.

L'intervento e i dettagli dell'arresto

Il presunto piromane è stato intercettato e fermato mentre si trovava alla guida della propria autovettura, a breve distanza dal luogo esatto dove le fiamme avevano iniziato a divampare. La rapidità dell'intervento è stata cruciale per bloccare l'uomo e procedere con gli accertamenti. Durante la successiva perquisizione del veicolo, le forze dell'ordine hanno rinvenuto elementi che hanno rafforzato i sospetti: all'interno dell'abitacolo sono stati trovati diversi accendini e altro materiale ritenuto idoneo alla preparazione e all'attivazione di un innesco, strumenti che potrebbero essere stati utilizzati per dare origine all'incendio. Questo ritrovamento ha fornito un quadro probatorio significativo a carico del fermato.

Contemporaneamente all'azione delle forze dell'ordine, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Grottaminarda sono intervenuti con grande efficacia sul luogo dell'incendio. Grazie alla loro professionalità e al loro impegno, le fiamme che stavano interessando il campo di grano sono state rapidamente domate e spente. L'intervento celere dei pompieri ha impedito che il rogo si propagasse ulteriormente, salvaguardando così altre aree agricole e potenzialmente abitazioni vicine, limitando i danni a quanto già compromesso dall'atto incendiario.

Il percorso giudiziario e le indagini

A seguito dell'arresto, il sospetto piromane è stato condotto e trasferito presso il carcere di Ariano Irpino, in attesa delle successive fasi del procedimento giudiziario.

La sua posizione è stata esaminata dal Gip (Giudice per le Indagini Preliminari) del Tribunale di Benevento, l'autorità giudiziaria competente per il territorio in cui si è verificato il reato. Il Gip ha provveduto a convalidare l'arresto, riconoscendo la sussistenza degli elementi necessari per la misura cautelare e confermando la legittimità dell'operato delle forze dell'ordine.

Le indagini, tuttavia, non si fermano con la convalida dell'arresto. Le autorità competenti proseguono il loro lavoro per approfondire ogni aspetto della vicenda. L'obiettivo è quello di accertare eventuali ulteriori responsabilità che potrebbero emergere e di chiarire in maniera definitiva le motivazioni che hanno spinto il 58enne a compiere un gesto così grave, che ha messo a rischio beni e sicurezza pubblica nel territorio avellinese.