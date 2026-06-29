Un incendio auto ha interessato la notte tra il 28 e il 29 giugno 2026 a Casoria. Intorno all’1:30, i carabinieri della compagnia locale sono intervenuti in via Cesare Battisti, dove una Toyota Aygo era stata avvolta dalle fiamme. L'episodio non ha provocato feriti né ulteriori danni a persone o cose, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco.

Le cause del rogo restano ancora da accertare. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme, impedendo la propagazione ad altri veicoli o edifici. Le autorità indagano per chiarire dinamica e responsabilità.

Al momento, non sono emerse ipotesi sulle origini dell’incendio.

Intervento e indagini in corso a Casoria

L’incendio si è sviluppato in una zona residenziale di Casoria, in via Cesare Battisti. Carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, circoscrivendo il rogo ed evitando conseguenze più gravi. "Nessun ferito, non ci sono stati ulteriori danni", è stato confermato. Gli accertamenti mirano a stabilire l'origine dell'incendio e a raccogliere elementi utili alle indagini. Non sono stati segnalati altri episodi simili nella stessa area durante la notte tra il 28 e il 29 giugno 2026.

Precedenti incendi di auto nel territorio

L'episodio si inserisce in un contesto di altri incendi di autovetture a Casoria nel recente passato.

Nel settembre 2025, due auto furono distrutte da un incendio in via Giacomo Matteotti. In quell’occasione, le indagini dei carabinieri si concentrarono sull’ipotesi di un atto doloso, senza chiare motivazioni. Anche allora, le forze dell’ordine avviarono verifiche per ricostruire la dinamica e identificare eventuali responsabili.

Il fenomeno degli incendi di auto, talvolta di natura dolosa, rappresenta un elemento di attenzione per le forze dell’ordine locali. Le autorità monitorano la situazione a Casoria, intervenendo tempestivamente in caso di nuovi episodi.