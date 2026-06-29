Un furto di 7.000 metri di cavi della linea aerea ha causato una significativa interruzione della circolazione dei treni sulla tratta Volla-Pomigliano d'Arco, interessando una delle principali linee della Circumvesuviana. L'episodio, avvenuto durante la notte, è stato reso noto dall'Ente Autonomo Volturno (Eav), che ha fornito i dettagli dell'accaduto attraverso i propri canali social.

L'interruzione e le operazioni di ripristino

L'Eav ha specificato che l'interruzione è stata provocata dal furto della corda di linea aerea sulla tratta Volla-Napoli.

Questa sezione era stata precedentemente disalimentata per consentire lavori di impermeabilizzazione nella galleria di Poggioreale. Il danno si è manifestato quando le operazioni dei ladri hanno innescato un corto circuito sulla tratta Volla-Pomigliano, determinando lo stop immediato alla circolazione ferroviaria.

I tecnici dell'azienda di trasporti sono intervenuti prontamente per ripristinare gli impianti e garantire la ripresa del servizio. Secondo le comunicazioni dell'Eav, la riattivazione della circolazione è stimata entro poche ore dall'evento. L'incidente ha avuto un impatto considerevole sulla mobilità locale, generando disagi per i numerosi pendolari e utenti della linea della Circumvesuviana che quotidianamente viaggiano tra i comuni di Volla e Pomigliano d'Arco.

Il ruolo dell'Eav e l'importanza della Circumvesuviana

L'Ente Autonomo Volturno (Eav) è l'azienda pubblica responsabile della gestione del trasporto ferroviario regionale in Campania, inclusa l'intera rete della Circumvesuviana. L'Eav si occupa della manutenzione, della sicurezza e della gestione operativa delle linee ferroviarie, assicurando i collegamenti vitali tra numerosi comuni dell'area metropolitana di Napoli e della provincia. La Circumvesuviana rappresenta una delle infrastrutture più importanti del trasporto pubblico locale, utilizzata ogni giorno da migliaia di viaggiatori.

La tratta interessata dal furto, che collega Volla e Pomigliano d'Arco, è parte integrante di una rete che serve diversi centri urbani e svolge un ruolo fondamentale per la mobilità nella regione.

L'intervento tempestivo del personale Eav è mirato a limitare i disagi per i passeggeri e a garantire il ripristino della regolarità del servizio nel più breve tempo possibile, sottolineando l'impegno dell'azienda nel mantenere l'efficienza della rete.