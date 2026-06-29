Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato il 25 giugno 2026 l'avvio di un'ampia operazione di verifica su tutte le fontanine pubbliche della città. Questa iniziativa risponde all'urgente necessità di affrontare l'emergenza caldo e di garantire l'accesso all'acqua potabile, specialmente per le fasce più vulnerabili della popolazione. L'annuncio è giunto in seguito al tragico decesso di una persona senza fissa dimora in piazza Municipio, un evento che ha sottolineato l'importanza di potenziare le misure di assistenza e supporto.

Manfredi ha specificato che l'azienda Abc, responsabile della gestione del servizio idrico cittadino, ha ricevuto disposizioni per eseguire controlli approfonditi su ogni fontanina.

Il sindaco ha evidenziato i progressi già compiuti: “Abbiamo già incrementato il numero delle fontanine in città a più del 25% e poi siamo passati da poche decine aperte al 70-80% di fontanine che funzionano, di beverini che funzionano”. Tuttavia, ha aggiunto, “ce ne sono ancora una ventina chiusi e quindi ho dato disposizione ad Abc di fare rapidamente una verifica di tutti quelli che sono chiusi per provvedere rapidamente all'apertura”. Questo impegno mira a rendere pienamente operativa la rete idrica pubblica, essenziale per il benessere dei cittadini.

Potenziamento dell'assistenza per i senza fissa dimora

Parallelamente alle verifiche sulle fontanine, il Comune di Napoli ha rafforzato significativamente i servizi sociali e le unità di strada.

L'obiettivo è monitorare e fornire un supporto più intenso alle persone senza fissa dimora, particolarmente esposte ai rischi delle elevate temperature. Manfredi ha chiarito che “sia sui servizi sociali che le nostre unità di strada sono state allertate per garantire assistenza in maniera ancora più intensa nei confronti dei senza fissa dimora, invitandoli ad esempio a utilizzare le docce pubbliche che noi abbiamo, utilizzare anche i dormitori che rappresentano un momento di ristoro e anche di tutela della salute”.

Il primo cittadino ha, inoltre, posto l'accento su una criticità rilevante riscontrata dagli operatori sul campo. Ha spiegato che “il problema è che spesso i senza fissa dimora, soprattutto gli irregolari, hanno paura di andare nelle sedi pubbliche e quindi bisogna incoraggiarli molto a utilizzare questi presidi che sono i presidi fondamentali”.

Questo aspetto richiede un impegno costante per superare le barriere di diffidenza e garantire che l'aiuto offerto sia effettivamente fruibile da chi ne ha più bisogno, specialmente in condizioni climatiche avverse.

Il ruolo cruciale di Abc Napoli nel servizio idrico

Abc Napoli, l'Azienda Speciale Acqua Bene Comune Napoli, riveste un ruolo fondamentale nella gestione del servizio idrico integrato sul territorio comunale. L'azienda si occupa non solo della distribuzione dell'acqua potabile e della manutenzione delle reti idriche, ma anche della gestione e del corretto funzionamento delle fontanine pubbliche. Il suo operato è orientato a garantire l'accesso all'acqua come diritto fondamentale per tutti i cittadini.

Abc promuove, inoltre, attivamente iniziative per la tutela della risorsa idrica e per sensibilizzare la comunità sull'importanza di un uso responsabile dell'acqua, aspetti cruciali soprattutto in periodi di emergenza caldo e di crescente necessità di risorse idriche accessibili a tutti.