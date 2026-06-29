Il segretario generale del Comune di Benevento, Riccardo Feola, è stato sospeso dai pubblici uffici per dodici mesi. Il provvedimento, notificato il 29 giugno 2026 ed emesso dal gip di Benevento dopo gli interrogatori del 5 giugno, si inserisce in un’inchiesta sulla gara per il ripristino della sicurezza stradale e il reintegro ambientale.

Contestualmente, un gestore di fatto di un’impresa coinvolta ha ricevuto un divieto temporaneo di esercitare la professione di consulente e ricoprire uffici direttivi. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha espresso rammarico per la misura, auspicando che Feola chiarisca la propria posizione.

Mastella ha precisato che la vicenda non è collegata ad altre inchieste in corso (l’indagine risale al 2024) e ha annunciato che le funzioni sono state affidate al vicesegretario generale Raffaele Ambrosio.

Notifica e contesto dell'indagine

La notifica della misura cautelare interdittiva è avvenuta presso Palazzo Mosti, sede del Comune di Benevento. La mattina del 29 giugno, le Forze dell’ordine (Polizia di Stato e Guardia di Finanza) sono intervenute per notificare il provvedimento a Riccardo Feola, che non si trovava in sede. Una misura analoga ha riguardato un’altra persona legata all’inchiesta.

L’indagine, avviata nel 2024, riguarda la gestione della gara per i servizi di sicurezza stradale e ambientale.

Il sindaco Mastella ha ribadito fiducia nella magistratura e l’importanza del principio del garantismo, confermando l'estraneità ad altre inchieste in corso presso il Comune.

Il ruolo del segretario generale

Il segretario generale del Comune di Benevento svolge una funzione centrale, fornendo assistenza giuridico-amministrativa e coordinando uffici per garantire la conformità normativa. In caso di sospensione, le sue funzioni sono affidate al vicesegretario generale, Raffaele Ambrosio. L’amministrazione comunale seguirà la vicenda nel rispetto delle procedure e degli sviluppi giudiziari.