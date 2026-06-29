Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli sul territorio napoletano, concentrandosi in particolare sulle aree interessate da grandi eventi e dalla movida notturna. Recenti operazioni hanno portato alla denuncia di sette persone e alla segnalazione di nove individui alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Queste attività si sono svolte principalmente nelle zone circostanti lo stadio Diego Armando Maradona, nel quartiere Fuorigrotta, in occasione dei concerti e degli appuntamenti che hanno animato la città negli ultimi giorni.

Dettagli delle denunce e delle segnalazioni

Tra le persone deferite all'autorità giudiziaria, spicca il caso di un giovane di 26 anni, sorpreso in possesso di un coltello a serramanico. Le verifiche hanno inoltre permesso di individuare e denunciare tre parcheggiatori abusivi, una pratica illecita purtroppo diffusa in diverse aree urbane. Un uomo di 58 anni è stato denunciato per aver violato un divieto di ritorno nel comune di Napoli, mentre un altro individuo è stato segnalato per aver infranto le prescrizioni di un Daspo, essendo stato trovato in un'area urbana a lui preclusa. Un diciannovenne, già noto per precedenti violazioni, è stato fermato alla guida senza patente; durante il controllo, il ragazzo è stato trovato in possesso di cinque dosi di hashish e 150 euro in contanti, elementi che hanno portato alla sua denuncia per detenzione di droga a fini di spaccio.

Servizi ad alto impatto nel quartiere Vomero

Parallelamente ai controlli in Fuorigrotta, un'operazione di alto impatto è stata condotta anche nel cuore del quartiere Vomero. I carabinieri della compagnia Napoli Vomero, in collaborazione con la Polizia Locale, hanno passato al setaccio le principali vie della movida. Il bilancio di questa specifica attività conta l'identificazione di 79 persone e la segnalazione di sette individui alla Prefettura per uso personale di stupefacenti. Anche in questa zona, un 36enne è stato denunciato per l'esercizio abusivo della professione di parcheggiatore. Sono state elevate ben trenta sanzioni al Codice della Strada, con particolare attenzione alle arterie della vita notturna come via Cilea e piazza Vanvitelli, per garantire una maggiore sicurezza nella circolazione.

Nel corso della stessa notte, due persone sono finite in manette. Si tratta di un uomo di 41 anni e di sua moglie, 42enne, entrambi incensurati e insospettabili, che viaggiavano in auto in compagnia del figlio. I carabinieri avevano notato un movimento sospetto: un uomo si era avvicinato all'auto per uno scambio. L'intervento tempestivo ha permesso di fermare il veicolo nei pressi di piazzetta Totò. La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento di 72 grammi di hashish e 419 grammi di marijuana, quest'ultima già suddivisa e pronta per essere venduta. La coppia è stata arrestata e si trova ora ai domiciliari in attesa di giudizio, dovendo rispondere di reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Queste operazioni congiunte sottolineano l'impegno costante delle forze dell'ordine nel mantenere l'ordine pubblico e contrastare le attività illecite in diverse aree della città, dalla gestione del traffico di droga alle violazioni del codice della strada e all'abusivismo.