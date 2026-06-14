Una donna ha tentato di togliersi la vita chiudendosi nel garage della propria abitazione a Colonnella, in provincia di Teramo. Il gesto, motivato da ragioni sentimentali, prevedeva l'inalazione dei gas di scarico dell'auto tramite un tubo collegato allo scarico del veicolo.

L'allarme è scattato grazie all'intervento dell'ex fidanzato della donna, che ha prontamente allertato i carabinieri. La tempestiva azione dei militari ha evitato le conseguenze più gravi.

Intervento dei Carabinieri

Giunti sul posto a seguito della segnalazione, i carabinieri hanno trovato la donna nel garage, intenta a mettere in atto il suo piano suicidario.

L'intervento dei militari ha permesso di interrompere il tentativo prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

Ruolo dell'Arma sul Territorio

I carabinieri della stazione di Colonnella operano sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Teramo. Questa struttura dell'Arma dei Carabinieri è responsabile delle attività di polizia giudiziaria e di pronto intervento nell'intera provincia, svolgendo un ruolo fondamentale nella prevenzione e repressione dei reati, nonché nella garanzia della sicurezza pubblica.