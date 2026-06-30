Oggi, 30 giugno 2026, un importante sequestro di droga è stato effettuato nel carcere di Napoli-Poggioreale, in occasione della giornata dedicata a San Basilide, protettore della polizia penitenziaria. Nel padiglione Firenze sono stati rinvenuti 500 grammi di hashish.

Il presidente dell’Uspp, Giuseppe Moretti, e il segretario regionale, Ciro Auricchio, hanno commentato l'operazione: “Si è impedita così la diffusione della sostanza stupefacente all’interno dell’istituto – in una giornata simbolica come quella dedicata al santo protettore del corpo della polizia penitenziaria.

Questo intervento rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’impegno quotidiano del personale del carcere di Poggioreale nella tutela della sicurezza e della legalità. A loro, il sindacato – concludono Moretti e Auricchio – rivolge il proprio plauso al personale di Poggioreale che, nonostante le note criticità legate alla carenza d’organico e alle difficili condizioni operative, continua a svolgere il proprio servizio con elevata professionalità e senso dello Stato.”

Dettagli del sequestro a Poggioreale

Il sequestro è avvenuto specificamente nel padiglione Firenze del carcere di Napoli-Poggioreale, dove sono stati trovati 500 grammi di hashish. L’operazione si è svolta in data odierna, 30 giugno 2026, proprio nel giorno della festa di San Basilide, patrono della polizia penitenziaria.

L'impegno del personale penitenziario tra sfide e professionalità

Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio dell’Uspp hanno sottolineato che l’operazione conferma l’impegno quotidiano del personale penitenziario nella tutela della sicurezza e della legalità. Questo avviene nonostante le note criticità legate alla carenza d’organico e alle difficili condizioni operative, evidenziando la costante professionalità degli agenti.