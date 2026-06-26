Dopo mesi di richieste dal territorio, arriva la svolta sul Pronto Soccorso di Agropoli. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha annunciato l’avvio del percorso amministrativo per la sua piena attivazione, dopo un confronto con i sindaci del Cilento e ulteriori approfondimenti tecnici.

La decisione della Regione

Fico ha spiegato di aver preso la decisione al termine di una fase di ascolto e valutazione delle istanze provenienti dal territorio.

"Ho letto con attenzione i vostri messaggi, i vostri commenti e tutta la documentazione che mi avete inviato dal Cilento.

Ho ascoltato le ragioni del territorio e, dopo diversi approfondimenti, riunioni e momenti di condivisione con i sindaci, ho preso una decisione. Ho dato mandato al Direttore Generale dell'Asl di Salerno di integrare l'Atto di Organizzazione Aziendale, prevedendo l'inserimento del Pronto Soccorso di Agropoli, e di avviare tutti i conseguenti adempimenti amministrativi".

Il rafforzamento della rete sanitaria

Secondo il governatore, il provvedimento rappresenta un passaggio decisivo per il potenziamento del sistema di emergenza-urgenza nel Cilento, con l’obiettivo di garantire risposte più rapide ed efficaci ai cittadini.

Fico ha inoltre sottolineato come la futura struttura potrà beneficiare anche del contributo del mondo universitario, considerato una risorsa utile per consolidare il servizio nel tempo.

Il confronto con il territorio

Il presidente della Regione ha infine espresso l’intenzione di recarsi presto ad Agropoli per un confronto diretto con la comunità locale.

"Spero di essere presto ad Agropoli per incontrare il territorio, condividere le opportunità che questa scelta apre e confrontarci, con la massima trasparenza, anche sulle criticità che restano da affrontare. Perché - conclude - la sanità si migliora ascoltando le comunità e assumendosi la responsabilità delle decisioni."