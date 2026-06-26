Antonio Visconti, presidente del Consorzio Asi di Salerno, è stato vittima di una violenta aggressione nel tardo pomeriggio di giovedì 25 giugno 2026. L'episodio si è verificato in via Santi Martiri, nel pieno centro cittadino di Salerno. Un uomo, sceso da un'autovettura, ha colpito Visconti con un pugno al sopracciglio, causandogli una lesione, e lo ha picchiato in pochi, rapidi secondi. L'aggressore è stato successivamente identificato come una persona coinvolta in un procedimento di esproprio di un terreno a Fisciano, gestito proprio dal Consorzio.

Visconti ha raccontato che l'intera aggressione si è consumata in appena una quindicina di secondi. L'uomo si è avvicinato chiedendogli se fosse il presidente del Consorzio Asi e, alla sua conferma, ha immediatamente iniziato l'attacco. La violenza è stata così improvvisa che i passanti non hanno potuto intervenire tempestivamente, sebbene siano poi accorsi in aiuto del presidente.

A seguito dell'accaduto, Antonio Visconti ha sporto denuncia alle autorità e ha ricevuto le necessarie cure mediche in ospedale. La notizia ha generato un'ampia ondata di solidarietà. Il Questore di Salerno ha espresso la sua vicinanza, evidenziando la crescente difficoltà di amministrare in un contesto sociale dove episodi di violenza sono purtroppo sempre più frequenti.

Attraverso i suoi canali social, Visconti ha ringraziato pubblicamente per i numerosi messaggi di vicinanza e affetto. Ha sottolineato come "tutto il calore e l'umanità" ricevuti rappresentino per lui "motivo di grande commozione e gioia", rafforzandolo nella convinzione di operare nella "giusta direzione" per la comunità e le imprese del territorio, con responsabilità e determinazione.

Il Contesto: L'Esproprio di un Terreno a Fisciano

L'aggressore, sebbene non fosse conosciuto personalmente da Visconti, è stato individuato come una persona direttamente coinvolta in una pratica di esproprio relativa a un terreno situato nel comune di Fisciano. Questo dettaglio cruciale collega l'attacco direttamente alle funzioni istituzionali e alle decisioni prese dal presidente nell'ambito del suo ruolo nel Consorzio Asi.

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (Asi) di Salerno è un ente chiave per lo sviluppo economico locale, con competenze su Salerno, Cava de’ Tirreni, Fisciano e Battipaglia. Le sue attività includono la gestione delle aree industriali e l'attuazione di pratiche espropriative. Già nel dicembre 2020, sotto la presidenza di Antonio Visconti, il Comitato Direttivo aveva deliberato l'indennità definitiva di esproprio per un impianto industriale nell'agglomerato Mercato San Severino–Fisciano, in conformità con le normative vigenti (DPR 327/2001 e legge regionale Campania n. 19 del 6 dicembre 2013). Questo precedente evidenzia la complessità e la delicatezza delle decisioni del Consorzio.