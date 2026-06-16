Un dolore profondo e improvviso, affidato alle parole e ai ricordi condivisi sui social. Francesca Barra ha annunciato la scomparsa del padre, Francesco Michele Barra, pubblicando un commovente messaggio accompagnato da un video che li ritrae insieme mentre ballano.

L'addio al padre

La giornalista e scrittrice ha raccontato il vuoto lasciato dalla morte del genitore, scomparso in pochi giorni.

"Sei stato risucchiato in pochi giorni come non avrei mai potuto immaginare, e la velocità di questo addio ci ha ridotto il cuore in brandelli", ha scritto Barra, ricordando l'uomo che ha rappresentato un punto di riferimento per tutta la famiglia.

Nel lungo post, la moglie di Claudio Santamaria ha descritto il padre come una figura centrale nella vita dei suoi cari.

"Te ne sei andato nel modo in cui un grande uomo lascia la terra: circondato dalle persone che ama e che ti considerano l’uomo più determinante nelle loro esistenze. Tre fratelli uniti dal ricamo tuo e della mamma, otto nipoti, la tua amata immortale, che è la mamma".

I ricordi dell'infanzia e della famiglia

Nel messaggio emergono i ricordi più intimi dell'infanzia trascorsa insieme, fatta di piccoli gesti quotidiani e momenti che hanno lasciato un segno profondo.

"Non torneranno i nostri campi di papaveri, quelli che raccoglievi per me facendomi indovinare il colore. Gallo, gallina o pulcino?

Non ci saranno più le nostre scampagnate per fotografare la Basilicata. Non mi prenderai più per mano portandomi a visitare gli stagni e fingendo che fossero le città delle rane, oggi una delle favole preferite di Atena e Greta".

E ancora: "Non ci saranno più le tue spremute del mattino, che io non volevo e tu insistevi perché le bevessi. Non ci saranno più i tuoi messaggi d’amore e d’orgoglio per i tuoi nipoti, di cui ormai parlavi continuamente".

Parole che restituiscono il ritratto di un padre affettuoso e presente, il cui ricordo continuerà a vivere nei racconti, nei gesti tramandati e nell'amore della sua famiglia.