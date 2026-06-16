La Galleria Zabatta, un’infrastruttura viaria cruciale che collega i comuni di San Giuseppe Vesuviano e Terzigno, è attualmente chiusa al traffico, generando notevoli disagi per residenti e pendolari. Le autorità competenti stanno esaminando con urgenza una soluzione tecnica strutturata in due fasi, mirata a consentirne la riapertura in tempi rapidi e in piena sicurezza. L’annuncio di questa strategia è emerso a seguito di un importante incontro che ha visto la partecipazione dei rappresentanti della Città Metropolitana di Napoli, dei sindaci dei comuni direttamente interessati e di un team di tecnici specializzati, incaricati di definire una strategia efficace per il ripristino della viabilità.

Durante la riunione, l’attenzione si è focalizzata sull’analisi approfondita delle diverse modalità di intervento possibili, con l’obiettivo primario di garantire la sicurezza della galleria e di ripristinare la circolazione nel minor tempo possibile. L’ipotesi progettuale prevalente delinea una prima fase di lavori urgenti e prioritari, finalizzati a permettere una riapertura parziale della galleria. Questa misura temporanea è pensata per alleviare immediatamente la pressione sul traffico locale. Successivamente, una seconda fase di interventi completerà tutte le opere necessarie per assicurare la piena funzionalità e l’operatività a lungo termine della struttura. I tecnici sono ora impegnati nella valutazione dettagliata degli aspetti operativi e nella definizione di un cronoprogramma preciso per la realizzazione degli interventi, con l’intento di minimizzare l’impatto e i disagi per i cittadini e i numerosi pendolari che quotidianamente percorrono questa fondamentale arteria di collegamento.

Intervento e impatto sulla viabilità locale

La prolungata chiusura della Galleria Zabatta ha inevitabilmente causato significative problematiche alla circolazione veicolare tra San Giuseppe Vesuviano e Terzigno, influenzando negativamente la quotidianità di un vasto numero di pendolari e residenti dell’area. L’incontro tra le istituzioni locali e il gruppo di esperti tecnici è stato pertanto cruciale per individuare una soluzione che non solo garantisca la massima sicurezza della struttura, ma che permetta anche una sua tempestiva riapertura. Il piano attualmente in fase di studio prevede che la prima fase dei lavori sia specificamente concepita per consentire una riapertura almeno parziale della galleria, un passo fondamentale per ridurre l’impatto negativo sulla mobilità e per alleggerire il carico sulle vie alternative, spesso inadeguate a gestire un volume di traffico così elevato.

Il ruolo della Città Metropolitana di Napoli nella gestione infrastrutturale

La Città Metropolitana di Napoli detiene un ruolo centrale e di primaria importanza nella gestione e nella manutenzione delle principali infrastrutture stradali che attraversano il suo vasto territorio, tra le quali rientra anche la strategica Galleria Zabatta. Questo ente, istituito formalmente con la legge 7 aprile 2014, n. 56, possiede competenze estese e ben definite in ambiti cruciali quali la pianificazione territoriale, la gestione della viabilità e dei trasporti, il coordinamento dei servizi pubblici essenziali e la promozione dello sviluppo economico locale. La gestione di situazioni emergenziali relative alle infrastrutture, come la necessaria chiusura di una galleria di tale rilevanza, rientra pienamente tra le sue responsabilità di coordinamento e di supporto attivo ai comuni che fanno parte del territorio metropolitano. L’obiettivo è sempre quello di assicurare la continuità dei servizi e la sicurezza dei cittadini, intervenendo con prontezza ed efficacia di fronte a criticità complesse.