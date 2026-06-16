Il Tribunale di Napoli ha pronunciato l'assoluzione del gestore della storica pizzeria Dal Presidente, situata nel cuore del capoluogo partenopeo. La sentenza, emessa il 16 giugno 2026, ha scagionato l'imprenditore dalle accuse di riciclaggio di denaro e presunti legami con la criminalità organizzata. La decisione giunge al termine di un processo che aveva visto il celebre locale finire sotto sequestro preventivo, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Il titolare era stato accusato di aver favorito il clan camorristico Mazzarella, impiegando l'attività di ristorazione per il riciclaggio di proventi illeciti.

Le indagini avevano portato al sequestro della pizzeria, un punto di riferimento noto e frequentato nel centro storico di Napoli, apprezzato da residenti e turisti. Secondo le contestazioni, il locale sarebbe stato strumentalizzato per ripulire denaro da attività criminali riconducibili al clan.

La sentenza e le motivazioni del Tribunale

Il collegio giudicante ha stabilito l'insussistenza di elementi sufficienti per collegare il gestore alle attività di riciclaggio e ai rapporti con il clan Mazzarella. Questa decisione ha condotto all'assoluzione piena dell'imputato e alla conseguente revoca delle misure cautelari che avevano interessato la pizzeria. Il gestore ha sempre mantenuto ferma la propria estraneità ai fatti, dichiarando: "Ho sempre lavorato onestamente, la mia attività è limpida".

La vicenda giudiziaria aveva generato ampia risonanza a Napoli, data la notevole fama della pizzeria, meta di personaggi pubblici e flussi turistici. Il sequestro aveva suscitato preoccupazione tra i dipendenti e la clientela. Con l'odierna sentenza di assoluzione, la pizzeria Dal Presidente potrà riprendere la sua regolare operatività, restituendo serenità al suo staff e ai suoi frequentatori.

La pizzeria Dal Presidente nel contesto cittadino

La pizzeria Dal Presidente si erge nel cuore pulsante del centro storico di Napoli, un'area riconosciuta come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e caratterizzata da una ricca presenza di locali storici e attività commerciali. Il ristorante è celebre per aver accolto figure istituzionali, affermandosi come un baluardo della tradizione gastronomica partenopea.

Questa zona, tra le più visitate della città, rappresenta un cruciale polo turistico e culturale.

Il caso giudiziario che ha coinvolto la pizzeria si inserisce in un più ampio quadro di impegno delle autorità nel contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico locale. Il centro storico di Napoli, con la sua vasta offerta di ristorazione e servizi, continua a rivestire un ruolo fondamentale per l'economia e la vita sociale della città.