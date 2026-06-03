Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Milano ha emesso un provvedimento che esclude la presenza di elementi probatori a carico dell'ex pubblico ministero di Pavia, Mario Venditti. La decisione si inserisce nel contesto della complessa inchiesta giornalisticamente nota come "Sistema Pavia", che indaga su presunte irregolarità e condotte illecite all'interno della procura di Pavia. Questo sviluppo segue la trasmissione degli atti da parte della Procura di Brescia, che aveva precedentemente ricevuto il fascicolo dalla Procura milanese, evidenziando un percorso giudiziario articolato che ha portato a questa specifica valutazione sulla posizione di Venditti.

La posizione dell'ex pm Mario Venditti: nessuna misura cautelare

La pronuncia del GIP di Milano è chiara e definitiva riguardo alla posizione dell'ex magistrato Mario Venditti. Il giudice ha infatti stabilito che non sono emersi indizi concreti o elementi sufficienti a collegare Venditti alle specifiche ipotesi di reato che costituiscono il fulcro dell'inchiesta "Sistema Pavia". Tale conclusione ha portato alla decisione di non adottare alcuna misura cautelare o provvedimento restrittivo nei confronti dell'ex pm, escludendo di fatto il suo coinvolgimento nelle vicende contestate. Nonostante il fascicolo fosse stato trasferito alla Procura di Brescia per ragioni di competenza territoriale, il GIP milanese ha proceduto a un'attenta e scrupolosa valutazione della documentazione acquisita, giungendo alla conclusione che "non vi sono elementi" che possano giustificare l'adozione di provvedimenti a carico di Venditti.

Questo passaggio rappresenta un punto fermo nella definizione della sua posizione.

L'inchiesta "Sistema Pavia": accertamenti in corso

L'indagine "Sistema Pavia" prosegue il suo corso, concentrandosi sulle presunte irregolarità amministrative e giudiziarie che avrebbero coinvolto alcuni membri della procura pavese. La Procura di Brescia, che ha in carico gli accertamenti successivi alla trasmissione degli atti, continua le proprie attività investigative su altri aspetti e soggetti eventualmente coinvolti. Tuttavia, per quanto concerne la specifica posizione di Mario Venditti, il GIP di Milano ha escluso ogni sua responsabilità penale nell'ambito delle contestazioni finora emerse. Questo provvedimento, pur circoscritto alla figura dell'ex pm, costituisce un passaggio di notevole rilevanza nell'evoluzione complessiva dell'inchiesta, la quale rimane aperta e attiva per accertare eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti nelle condotte illecite ipotizzate, mantenendo alta l'attenzione sulle dinamiche interne alla procura di Pavia.