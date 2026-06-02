L’esercito israeliano ha annunciato di aver intercettato due proiettili lanciati dal Libano nelle prime ore del 2 giugno 2026. L’operazione, condotta con successo, non ha causato alcun ferito, garantendo la sicurezza nelle aree interessate del nord di Israele. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione lungo il confine settentrionale del Paese, dove le forze armate israeliane mantengono un’elevata vigilanza.

Le sirene d'allarme sono risuonate con insistenza alle 1:35 del mattino (corrispondenti alle 00:35 ora italiana) in diverse località del nord di Israele, segnalando una potenziale minaccia imminente.

L’aeronautica israeliana è intervenuta prontamente, riuscendo a intercettare i due proiettili che avevano violato lo spazio aereo israeliano provenendo dal territorio libanese. Questi razzi, identificati come lanciati da Hezbollah, erano diretti verso la strategica zona di Safed, situata nell'Alta Galilea. L'attivazione delle sirene ha interessato numerose città e comunità della regione, mettendo in allerta la popolazione locale e attivando i protocolli di sicurezza.

Contemporaneamente all'intercettazione dei razzi, un drone, anch'esso attribuito a Hezbollah, ha colpito una postazione militare nella Galilea occidentale, in prossimità del confine con il Libano. Anche in questo incidente, le autorità hanno confermato che non si sono registrati feriti tra il personale militare o civile, un dato che sottolinea l'efficacia delle misure difensive adottate dalle forze armate israeliane per proteggere le proprie infrastrutture e il proprio personale.

Dettagli dell'intervento difensivo

L'annuncio ufficiale dell'operazione è stato diffuso attraverso i canali di comunicazione dell'esercito israeliano, in particolare via Telegram. Il comunicato ha fornito dettagli precisi, specificando l'orario esatto in cui le sirene d'allarme sono state attivate, ovvero l'1:35 del mattino, e indicando chiaramente la zona colpita dai proiettili: Safed, nel cuore dell'Alta Galilea. I due razzi sono stati efficacemente intercettati dall'avanzata tecnologia dell'aeronautica israeliana, prevenendo così potenziali danni o vittime. Parallelamente, l'attacco del drone alla postazione militare nella Galilea occidentale non ha causato alcuna vittima, confermando l'assenza di feriti in tutti gli episodi di questa notte e la resilienza delle difese.

Scenario operativo e ulteriori intercettazioni

L'aeronautica israeliana ha condotto anche un'ulteriore operazione di intercettazione, neutralizzando non solo i due proiettili lanciati dal Libano verso il territorio israeliano, ma anche un obiettivo aereo sospetto. Quest'ultimo è stato individuato e intercettato nell'area meridionale del Libano, una zona dove le forze armate israeliane conducono regolarmente operazioni di monitoraggio e sicurezza. Anche in questo specifico frangente, le autorità hanno ribadito l'assenza di feriti, evidenziando la capacità di risposta e prevenzione delle minacce aeree da parte di Israele. La serie di intercettazioni notturne dimostra la costante vigilanza e la prontezza operativa delle difese israeliane di fronte alle incursioni provenienti dal confine settentrionale, mantenendo la sicurezza del territorio nazionale.