Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata dalla Sala Sismica INGV alle 00:10 della notte tra l’1 e il 2 giugno 2026 nel mar Tirreno. L’evento sismico ha avuto origine a circa quaranta chilometri al largo di Amantea. Il sisma è stato avvertito distintamente in diverse zone della Calabria, con particolare intensità a Cosenza e nell’intera area urbana, soprattutto ai piani alti degli edifici. Numerose sono state le segnalazioni anche dalle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia.

L’epicentro è stato localizzato nel mar Tirreno, a circa 40 km da Amantea.

L’ipocentro è stato stimato a una profondità di 250 km, un dato che indica un terremoto profondo.

Dettagli tecnici dell’evento sismico

Secondo i dati ufficiali diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la scossa è stata registrata alle 00:12:35 ora italiana del 2 giugno 2026. La magnitudo preliminare, inizialmente indicata come 5.6 da una rilevazione automatica, è stata successivamente aggiornata al valore definitivo di 6.2 ML. L’epicentro è stato individuato nella zona della costa calabrese nord-occidentale, in provincia di Cosenza, con coordinate geografiche precise: 39.1550 di latitudine e 15.8210 di longitudine. La profondità stimata dell’ipocentro si attesta sui 250 km.

Il monitoraggio sismico dell’INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) garantisce un monitoraggio costante dell’attività sismica attraverso la sua Sala Sismica. Questa struttura riceve in tempo reale i dati provenienti dalla Rete Sismica Nazionale, un sistema capillare composto da circa 500 stazioni di rilevamento distribuite sull’intero territorio italiano. Tale infrastruttura tecnologica permette di determinare con rapidità la posizione dell’ipocentro, la magnitudo degli eventi e l’elenco delle località più prossime all’epicentro. Il sistema opera 24 ore su 24, fornendo informazioni essenziali per il Dipartimento della Protezione Civile.