A Sulmona, un agente di polizia locale è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dai carabinieri della compagnia di Sulmona, ha portato al sequestro di un deposito situato nei pressi dell’abitazione del vigile urbano. All’interno della struttura sono stati rinvenuti 700 grammi di cocaina, una quantità ritenuta incompatibile con l’uso personale.

Dettagli dell’operazione

L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’indagine mirata dei carabinieri della compagnia di Sulmona. A seguito di una perquisizione in un deposito adiacente all’abitazione del vigile urbano, sono stati scoperti 700 grammi di cocaina.

Il quantitativo è stato definito ingente e incompatibile con l’uso personale. Il giovane agente è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Sulmona, l’agente è stato trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Ruolo delle forze dell’ordine e della Procura

La Compagnia Carabinieri di Sulmona, reparto territoriale dell’Arma dei Carabinieri, opera nel comune di Sulmona e nelle aree circostanti, con responsabilità nel controllo del territorio e nelle attività di polizia giudiziaria. Il sostituto procuratore della Repubblica di Sulmona ha coordinato le fasi successive all’arresto, disponendo il trasferimento del vigile urbano in carcere in attesa dell’udienza di convalida. La Procura della Repubblica di Sulmona, attraverso i suoi magistrati, supervisiona le indagini e le procedure legali relative a casi di questo tipo.