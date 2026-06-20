Un tragico incidente stradale ha funestato la notte tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, in Versilia. Poco prima delle 4 del mattino, un giovane di 17 anni ha perso la vita in uno scontro fatale tra lo scooter su cui viaggiava e un SUV con targa svizzera.

L'impatto, avvenuto sul viale a mare in prossimità della nota discoteca Twiga, sarebbe stato causato da una improvvisa e pericolosa inversione a U effettuata dal veicolo straniero. Il 17enne è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate, mentre l'altro ragazzo a bordo dello scooter è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa tramite elicottero, dove le sue condizioni sono considerate critiche.

La scena dell'incidente è stata ulteriormente aggravata dalla fuga degli occupanti del SUV. Si ritiene che a bordo del veicolo vi fossero tre persone che, subito dopo l'accaduto, si sono date alla macchia a piedi, lasciando i giovani feriti sul luogo dello scontro. Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente: i carabinieri hanno avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica, mentre il personale del 118 ha prestato i primi soccorsi. Il viale a mare è rimasto bloccato per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e le indagini.

Le indagini in corso e la ricerca dei fuggitivi

Le autorità stanno lavorando intensamente per ricostruire con precisione l'accaduto e per rintracciare i responsabili della fuga.

L'incidente si è verificato in un'area particolarmente frequentata, soprattutto nelle ore notturne, e ogni testimonianza o elemento utile alle indagini è ora cruciale. La targa svizzera del SUV è un dettaglio importante per le ricerche.

Precedenti tragici: un'altra vita spezzata all'Isola d'Elba

Questo drammatico episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza stradale, specialmente per i giovani. Solo pochi giorni fa, il 12 giugno, un altro grave incidente ha scosso la comunità della Versilia e dell'Isola d'Elba. A Marina di Campo, due ragazzi di 23 anni, entrambi residenti in Versilia, hanno perso la vita in uno scontro tra lo scooter su cui viaggiavano e un'auto con a bordo una famiglia.

In quella circostanza, i due giovani avevano noleggiato il mezzo per il loro soggiorno sull'isola. Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter avrebbe sbandato in curva, finendo nella corsia opposta e scontrandosi violentemente con l'auto. Anche in quel caso, i carabinieri e il personale del 118 erano intervenuti per i rilievi e i soccorsi immediati, ma purtroppo senza esito per i due ragazzi.

Appello alla sicurezza stradale

Le autorità locali ribadiscono con forza l'importanza di mantenere un'alta attenzione sulla sicurezza stradale. Nelle aree costiere, dove la combinazione di una elevata frequentazione giovanile e un traffico veicolare intenso aumenta esponenzialmente il rischio di incidenti gravi e fatali, la prudenza e il rispetto delle norme sono più che mai fondamentali per prevenire ulteriori tragedie.