Il Crotone completa il reparto dei portieri in vista della stagione 2026/27 con due profili cresciuti nel proprio settore giovanile. Alberto Lucano torna in rossoblù dopo le esperienze nei Dilettanti e firma fino al 30 giugno 2027. Antonio Pio Martino, classe 2006, sottoscrive invece il primo contratto da professionista e si lega al club fino al 2028. Intanto il mercato resta aperto tra possibili uscite e conferme. Il Crotone scenderà in campo il 16 agosto nel primo turno di Coppa Italia di Serie C contro il Cosenza nel derby calabrese.

Crotone, Alberto Lucano torna in rossoblù: c'è la firma del contratto

Alberto Lucano, che compirà 22 anni il prossimo 22 settembre, torna a vestire la maglia del Crotone. Il portiere è cresciuto nel settore giovanile pitagorico e ha maturato esperienza nei campionati Dilettanti prima del rientro in Calabria. Il nuovo accordo avrà validità fino al 30 giugno 2027. La società punta così su un giocatore che conosce già l’ambiente e può rappresentare una soluzione importante per completare il gruppo dei portieri nella stagione 2026/27.

Crotone, primo contratto da professionista per Martino

Per Antonio Pio Martino arriva un passaggio significativo della carriera. Il classe 2006, anche lui cresciuto nel settore giovanile del Crotone, ha firmato il primo contratto da professionista, con scadenza fissata al 30 giugno 2028.

Nella scorsa stagione era stato promosso come secondo portiere e ha avuto anche l’occasione di debuttare in prima squadra nella gara contro il Latina. Il club conferma dunque la fiducia in un giovane prodotto del vivaio rossoblù.

Crotone, mercato tra cessioni e debutto allo Scida

Sul fronte delle cessioni resta da definire la situazione di Antonino Musso, per il quale si è registrata una frenata nella possibile trattativa con il Foggia, che avrebbe proposto un contratto biennale. Rimane inoltre l’interesse del Perugia per Marco Zunno, mentre Davide Merelli non dovrebbe lasciare il Crotone. Intanto cresce l’attesa per il debutto stagionale all’Ezio Scida: nella serata del 16 agosto i rossoblù affronteranno il Cosenza nel Primo Turno Eliminatorio di Coppa Italia di Serie C.