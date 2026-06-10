Il Cockroach Janta Party (Cjp), conosciuto come il "Partito delle blatte", ha annunciato una nuova ondata di proteste in India a partire dall'11 giugno 2026. L'obiettivo principale è ottenere le dimissioni del ministro dell'Istruzione Dharmendra Pradhan. Il movimento, che ha registrato una crescita rapida e travolgente di adesioni dopo il lancio del proprio profilo social a fine maggio, ha pianificato manifestazioni in diverse città del paese e un sit-in a oltranza nella capitale, Delhi, a partire dal 20 giugno, qualora le richieste non vengano accolte.

Le mobilitazioni inizieranno domani, 11 giugno, e coinvolgeranno città strategiche come Pune, Lucknow, Amritsar, Bengaluru, Jaipur e Hyderabad. Queste azioni mirano ad amplificare la pressione sul governo, culminando nel sit-in di Delhi, che proseguirà finché il ministro Pradhan non lascerà il suo incarico.

Le ragioni della mobilitazione per le dimissioni del ministro Pradhan

Il Partito delle blatte chiede con fermezza le dimissioni del ministro Pradhan a seguito della controversa cancellazione dei test nazionali di ammissione alle facoltà di medicina. Questa decisione, motivata da irregolarità riscontrate durante gli esami, ha generato un vasto malcontento. Il movimento sottolinea che la necessità di ripetere le prove ha creato "seri problemi a milioni di famiglie e di giovani di tutto il paese", evidenziando le gravi ripercussioni su studenti e genitori.

Attraverso una dichiarazione ufficiale, il Cjp ha ribadito la sua posizione, affermando: "Nessun giovane deve essere penalizzato per il fallimento delle istituzioni. Il ministro deve assumersi la responsabilità dell'accaduto: solo così si potrà difendere l'integrità del nostro sistema educativo". Questa tesi rappresenta il pilastro della loro campagna, incentrata sulla trasparenza e la responsabilità governativa nel settore dell'istruzione.

L'espansione del movimento e i suoi sostenitori

Il fondatore del Cjp, Abhijeet Dipke, ha utilizzato la piattaforma X per annunciare la partecipazione del noto attivista climatico Sonam Wangchuk alla manifestazione di Pune, un segnale del crescente supporto pubblico.

La prima grande dimostrazione del movimento si è tenuta il 6 giugno 2026 a Jantar Mantar, New Delhi, un evento che Dipke ha descritto, durante una diretta su Instagram, come "solo un trailer" delle proteste future. Ha inoltre anticipato l'intenzione di estendere l'agitazione a livello nazionale prima di tornare a Delhi per una mobilitazione ancora più imponente, qualora il ministro non si dimetta.

Il Cockroach Janta Party ha saputo catalizzare un ampio sostegno tra i giovani, diventando rapidamente un punto di riferimento per chi chiede riforme e responsabilità. Oltre alla partecipazione di figure pubbliche come Wangchuk, il movimento ha ricevuto l'appoggio di diversi partiti politici dell'opposizione, consolidando la sua posizione come voce significativa nel panorama socio-politico indiano.

Il Cockroach Janta Party: un nuovo attore sulla scena indiana

Il Cockroach Janta Party emerge come un fenomeno recente e dinamico nel contesto indiano. Nato e cresciuto rapidamente attraverso i social media, si distingue per la sua capacità di mobilitare un'ampia fascia di popolazione giovanile. Il partito si è prefissato l'obiettivo primario di salvaguardare l'integrità del sistema educativo, promuovendo manifestazioni pacifiche e chiedendo con forza che le istituzioni si assumano le proprie responsabilità in seguito a episodi che hanno avuto un impatto diretto su milioni di studenti in tutto il paese.