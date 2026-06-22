La task force per il Decoro Urbano del Comune di Napoli ha ripulito l'area dei porticati della Galleria Principe di Napoli, all'incrocio tra via Costantinopoli e piazza Museo. L'intervento è parte dei lavori di restauro previsti dal progetto CISNA 02 - P 'Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della Galleria Principe di Napoli', mirato al recupero e alla valorizzazione del complesso. Il primo lotto, affidato dal Comune e curato dal Servizio patrimonio culturale ed edilizia monumentale, include facciate interne, pavimentazione e porticati.

L'intervento ha coinvolto Polizia Municipale, Servizi Sociali, Asl, Napoli Servizi, Asia e Municipalità 4. I Servizi Sociali, con l'Unità Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Municipale, hanno assistito le persone senza fissa dimora presenti sotto i porticati, che si sono allontanate spontaneamente. Napoli Servizi ha poi sanificato le aree e rimosso cartoni, coperte e indumenti abbandonati. Il personale di Asia ha raccolto e conferito a discarica il materiale. L'Asl ha infine disinfettato gli spazi.

Fasi di Pulizia e Cantierizzazione

Completate pulizia e sgombero, le aree sono state consegnate all'impresa per l'immediata cantierizzazione del porticato lato Piazza Museo Nazionale (campate 12-16), inclusa parte coperta e marciapiede esterno.

Questa fase consentirà il montaggio di ponteggi ed elevatore di cantiere per gli interventi di restauro. Contestualmente, proseguiranno le attività sugli altri fronti del primo lotto, con posa dell'elevatore su via Pessina e cantierizzazione dell'ingresso monumentale su via Broggia. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo intervento di pulizia e sanificazione per le restanti aree.

Ruolo del Tavolo Tecnico per il Decoro Urbano

L'operazione è un passo avanti nel recupero e valorizzazione della Galleria Principe di Napoli, bene monumentale di rilievo storico e architettonico. Il coordinamento è del Tavolo Tecnico permanente per il Decoro Urbano, guidato da Ciro Turiello, istituito dal Sindaco Gaetano Manfredi.

Composto da assessorati, servizi comunali, Municipalità, società partecipate, servizi sociali e Polizia Municipale, il Tavolo Tecnico mira a garantire una risposta efficace e coordinata alle esigenze di decoro e sicurezza urbana, coinvolgendo tutte le strutture comunali e le società partecipate.