Il Comune di Napoli ha annunciato l'imminente approvazione del progetto definitivo per la riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona. L'importante delibera è attesa entro la metà di luglio, come comunicato dall'assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture, Edoardo Cosenza, durante una conferenza stampa tenutasi presso la sede comunale.

Nelle prossime settimane, il progetto sarà portato in giunta per l'approvazione formale. Questo piano ambizioso prevede una serie di interventi mirati a modernizzare e valorizzare l'impianto sportivo, ponendo particolare enfasi sulla sicurezza, sull'accessibilità e sul miglioramento generale dei servizi offerti al pubblico.

L'assessore Cosenza ha evidenziato che le tempistiche previste sono state rispettate e che il lavoro sta procedendo in linea con il cronoprogramma stabilito.

Interventi chiave per il nuovo Maradona

Il piano di riqualificazione dello stadio Maradona comprende lavori su molteplici fronti. Tra gli interventi principali figurano la sistemazione e l'ottimizzazione delle aree esterne all'impianto, il rifacimento di specifici settori delle tribune per garantire maggiore comfort e sicurezza, l'adeguamento e l'aggiornamento degli impianti tecnologici esistenti e la creazione di nuovi servizi dedicati agli spettatori. L'obiettivo primario è trasformare lo stadio in una struttura più moderna e funzionale, capace di soddisfare gli standard più elevati richiesti per ospitare eventi sportivi di risonanza sia nazionale che internazionale.

Il percorso amministrativo per l'ammodernamento dello stadio sta procedendo regolarmente, e le prossime settimane saranno cruciali per il completamento dell'iter e l'approvazione definitiva del progetto. Questo passaggio rappresenta un momento fondamentale per il futuro dell'impianto partenopeo.

Lo storico stadio Diego Armando Maradona

Situato nel quartiere di Fuorigrotta, lo stadio Diego Armando Maradona è il principale polo sportivo della città di Napoli e la casa della SSC Napoli. Con una capienza che si attesta intorno ai 54.000 spettatori, si conferma come uno degli stadi più grandi e significativi d'Italia. Inaugurato nel lontano 1959, l'impianto ha subito nel corso degli anni diversi interventi di ammodernamento, inclusi quelli realizzati in occasione dei Mondiali di calcio del 1990, che ne hanno consolidato la struttura e le funzionalità.

La riqualificazione in corso dello stadio costituisce un passo di grande importanza per la città di Napoli, proiettando l'impianto verso un futuro di rinnovate attività sportive e grandi eventi, rafforzando il suo ruolo di simbolo e punto di riferimento per la comunità.