Un operaio di 62 anni è morto questa mattina alle 7 dopo essere caduto nel vuoto da un cantiere edile in via Cesare Battisti, a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, dove era in corso l’abbattimento di un edificio.
Secondo le prime ipotesi formulate dai Carabinieri intervenuti sul posto, l’uomo potrebbe essere stato colto da un infarto prima della caduta. I sanitari del 118 hanno comunque accertato che il 62enne è deceduto sul colpo.
I rilievi e le indagini
Sul luogo dell’incidente è intervenuto un sopralluogo della sezione rilievi del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, insieme al personale dell’Asl.
L’area non risulta coperta da sistemi di videosorveglianza. Le indagini sono affidate ai militari della locale stazione per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti.
Sequestro della salma
La salma dell’operaio è stata posta sotto sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa degli accertamenti medico-legali che potranno chiarire le cause del decesso.