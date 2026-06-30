Il 30 giugno 2026, Napoli ha riaffermato la sua vocazione internazionale durante il convegno “America’s Cup. Virata economica e fiscale. Internazionalizzazione della città di Napoli, nuove opportunità economiche, organizzative e strutturali”. Promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, l'evento ha evidenziato il ruolo cruciale dell'America's Cup per lo sviluppo economico e l'apertura globale del capoluogo campano.

Carlo Puca, assessore all'Immagine del Comune di Napoli, ha dichiarato che la città, pur cosmopolita, si era "forse ripiegata troppo su sé stessa".

L'obiettivo è riposizionare il "brand" Napoli al centro dell'attenzione internazionale, valorizzando la sua capacità di produrre idee e cultura. Puca ha riconosciuto il contributo dei commercialisti nel risanamento finanziario, che ha ridotto il debito cittadino da 5,2 miliardi di euro a 2,7 miliardi di euro. Questo percorso impone un ulteriore salto di qualità, puntando decisamente sull'internazionalizzazione.

Il Ruolo Chiave dei Commercialisti e delle Istituzioni

Matteo De Lise, presidente dell'Ordine dei commercialisti di Napoli, ha definito l'America's Cup un'"occasione irripetibile" per accendere i riflettori su una città aperta verso l'estero e il Mediterraneo. I commercialisti si impegnano a evidenziare le opportunità di investimenti stranieri e la creazione di relazioni strategiche con i Paesi partecipanti, fungendo da filo conduttore per le realtà economiche locali.

Eliseo Cuccaro, presidente dell'Autorità portuale Mar Tirreno Centrale, ha definito l'evento un'"occasione straordinaria" per mostrare competenze e potenziale del territorio. Ha annunciato la prossima firma di un protocollo con 'Sport e Salute' per destinare un immobile nel Porto di Napoli come base operativa della manifestazione.

Sinergie per lo Sviluppo Economico e l'Internazionalizzazione

Vincenzo Moretta, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha sottolineato la grande opportunità per i commercialisti, chiamati a un ruolo fondamentale nelle attività connesse. Marilena Nasti, consigliere dell'Ordine, ha evidenziato la necessità che la Coppa America sia un punto di partenza per nuove sinergie tra imprese e professionisti.

Arcangelo Sessa, consigliere Odcec Napoli, ha ricordato il ruolo crescente di Napoli come capitale dello sport, con numerose iniziative a corredo della competizione. L'impegno è supportare le imprese coinvolte. Liliana Speranza, consigliere Odcec Napoli, ha ribadito il valore economico del mare, vedendo nell'evento un volano permanente di crescita. Stefano Ducceschi, console onorario di Germania, ha enfatizzato la sinergia fondamentale tra commercialisti, istituzioni e industria per generare sviluppo a Napoli, anche grazie a player esteri.

Valorizzazione delle Aree Interne della Campania

In un precedente intervento a Benevento (26 giugno 2026), l'assessore Carlo Puca aveva annunciato un progetto per promuovere le aree interne della Campania in occasione dell'America's Cup.

Sviluppato con l'assessore regionale Enzo Maraio, il progetto mira a valorizzare l'identità specifica di questi territori. Sarà presentato a settembre ai tour operator, in vista dell'evento del 2027, per arricchire l'offerta turistica regionale.

L'ampia partecipazione all'incontro del 30 giugno, con membri di diverse commissioni dell'Ordine e dell'Unione Industriali di Napoli, ha confermato il vasto coinvolgimento del tessuto economico e professionale cittadino nelle opportunità generate dalla prestigiosa manifestazione velica internazionale.