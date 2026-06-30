Il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ha espresso la sua profonda gratitudine agli investigatori in seguito ai recenti sviluppi delle indagini sull'attentato dinamitardo che ha colpito la sua abitazione. L'episodio, avvenuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma, aveva visto la deflagrazione di un ordigno davanti al cancello della sua casa, causando la distruzione di due autovetture e il danneggiamento del muro perimetrale.

Le dichiarazioni di Ranucci, rilasciate telefonicamente alla trasmissione "Agorà Estate" su Rai 3, giungono dopo che i Carabinieri hanno eseguito quattro arresti tra Napoli e Avellino.

"Sapevo che sarebbe avvenuto qualcosa, ma ovviamente dalle indagini non è trapelato nulla. Adesso aspettiamo gli sviluppi," ha affermato Ranucci, aggiungendo: "Ho voluto ringraziare personalmente il Nucleo investigativo dei Carabinieri e il dottor Carlo Villani, che mi aveva promesso che avrebbe chiuso le indagini ed è stato di parola. Adesso bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e capire se ci sono altri livelli."

Il giornalista ha inoltre fornito ulteriori dettagli sulla sua comprensione della vicenda: "Da quello che ho capito c’è chi ha organizzato, chi è stato complice, chi ha fornito assistenza legale, chi ha provato a distruggere le sim.

Vedremo cosa accadrà ancora."

Arresti e aggravante del metodo mafioso

Le quattro misure cautelari eseguite dai Carabinieri nelle province di Napoli e Avellino riguardano i presunti esecutori dell'attentato. Le accuse formulate sono di detenzione di esplosivi e danneggiamento, con l'aggravante del metodo mafioso. Questo elemento evidenzia la serietà e la natura intimidatoria dell'azione criminale, che aveva come obiettivo diretto il giornalista, noto per le sue inchieste televisive.

Le indagini, coordinate dalle autorità competenti, proseguono con l'obiettivo primario di svelare l'identità dei mandanti dell'attentato. La necessità di comprendere se esistano ulteriori livelli di coinvolgimento nella vicenda rimane un punto centrale per gli investigatori e per lo stesso Ranucci.

Il ruolo cruciale del Nucleo Investigativo

Il Nucleo Investigativo dei Carabinieri ha svolto un ruolo determinante nello sviluppo delle indagini che hanno condotto agli arresti. Il dottor Carlo Villani, menzionato da Sigfrido Ranucci, ha seguito il caso con dedizione, mantenendo la promessa di portare a termine le investigazioni. L'efficacia dell'azione investigativa è stata fondamentale per ricostruire le responsabilità e procedere con le misure cautelari nei confronti dei presunti responsabili.

L'operato del Nucleo Investigativo si inserisce nel più ampio contesto delle attività dell'Arma dei Carabinieri, impegnata su tutto il territorio nazionale nella prevenzione e repressione dei reati. Particolare attenzione viene dedicata ai fenomeni di criminalità organizzata e agli atti intimidatori, specialmente quando rivolti contro giornalisti e operatori dell'informazione, a tutela della libertà di stampa e della sicurezza pubblica.