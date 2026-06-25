La Giunta regionale della Campania ha approvato una modifica statutaria cruciale per l'Ente Autonomo Volturno S.r.l. (EAV), gestore del trasporto pubblico locale. La decisione, ufficializzata il 25 giugno 2026, impedisce all'amministratore unico di ricoprire contemporaneamente il ruolo di direttore generale.

Questa revisione mira a rafforzare la distinzione tra indirizzo e gestione. L'obiettivo, come indicato dalla Regione Campania, è "aumentare l’efficienza operativa della società" e "assicurare una maggiore omogeneità delle disposizioni statutarie applicabili alle società in house e a totale partecipazione pubblica".

Si persegue così una maggiore chiarezza organizzativa e una netta separazione delle responsabilità.

Separazione dei Ruoli e Controllo Pubblico

La nuova disposizione impedisce la sovrapposizione dei ruoli di amministratore unico e direttore generale. Questa misura si inserisce in un percorso di adeguamento delle regole di governance delle società partecipate dalla Regione Campania, volto a garantire trasparenza e una più efficace separazione delle responsabilità. È stato inoltre potenziato il ruolo della Regione Campania quale socio unico dell’EAV, rafforzando il controllo pubblico sull’ente.

L'Importanza Strategica dell'EAV

L'Ente Autonomo Volturno S.r.l., interamente partecipato dalla Regione Campania, è un pilastro del trasporto pubblico regionale, gestendo servizi ferroviari e automobilistici.

L'EAV è una delle principali realtà del settore in Campania, con una vasta rete che copre numerose tratte e servizi su gomma. Il suo ruolo è centrale per la mobilità, rispondendo quotidianamente alle esigenze di migliaia di cittadini.

In sintesi, la modifica statutaria rappresenta un passo significativo nell’adeguamento delle società pubbliche regionali alle normative per le società in house, consolidando la distinzione tra controllo pubblico e gestione operativa.