La Procura di Napoli indaga su oltre 4.200 iscrizioni irregolari all'Università Telematica Pegaso, su corsi e titoli. L'inchiesta vede 40 persone indagate e ha coinvolto la ministra dell'Università Anna Maria Bernini (estranea ai fatti). Collaborazione dal Ministero. L'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Ferrigno e sostituti, ha portato a perquisizioni dei finanzieri. Le contestazioni si concentrano su corsi per educatori professionali socio-pedagogici, coinvolgendo ex dirigenti, funzionari e collaboratori.

Indagati e accuse

Il Tribunale del Riesame ha confermato la legittimità dei sequestri.

Tra gli indagati principali: Danilo Iervolino, fondatore Pegaso fino al 2022, e Andrea Buonomo, ex direttore di Multiversity. Le ipotesi di reato includono associazione per delinquere, corruzione, falsità ideologica e altri reati. I fatti, riconducibili alla gestione Iervolino e proseguiti fino al 2025, miravano ad accrescere competitività e iscritti. Le indagini evidenziano carenze nei controlli interni e nella gestione di immatricolazioni, poli, corsi, tirocini ed esami.

La posizione di Pegaso e nuove regole

L'Università Telematica Pegaso si dichiara "parte lesa", avendo avviato un audit interno e presentato un esposto sui controlli dei requisiti. L'ateneo riferisce di "casi isolati risalenti a diversi anni fa, circoscritti a ex dipendenti e studenti con dichiarazioni mendaci".

I dipendenti coinvolti sono stati allontanati. Pegaso ha anche segnalato hackeraggio informatico e implementato nuove tecnologie, ribadendo la piena collaborazione. Il Ministero dell'Università è intervenuto con il decreto ministeriale n. 1835 del 2024, introducendo regole più rigorose per didattica a distanza ed esami.