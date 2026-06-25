Un grave incidente sul lavoro si è verificato il 25 giugno 2026 a Casalnuovo di Napoli, nella provincia partenopea. L'episodio ha coinvolto due operai che, mentre operavano in un cantiere edile, sono precipitati da un'impalcatura. La caduta, avvenuta da un'altezza di circa cinque metri, è oggetto di indagine per determinarne le cause in corso di accertamento.

Uno dei due lavoratori ha riportato ferite particolarmente gravi ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è ricoverato in prognosi riservata e le sue condizioni cliniche sono costantemente monitorate.

L'altro operaio, pur avendo subito lesioni, non versa in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e il personale dell'Asl Napoli 2 Nord per i rilievi e le prime verifiche del caso.

Dinamiche dell'incidente e primi soccorsi

L'incidente si è verificato durante lo svolgimento di attività lavorative su un ponteggio allestito per lavori edili. Le dinamiche precise della caduta sono ora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. L'intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso il rapido trasferimento dei feriti presso le strutture ospedaliere, un aspetto cruciale per la gestione dell'emergenza. Le condizioni del lavoratore più grave restano sotto stretta osservazione del personale sanitario.

Accertamenti e verifiche sulla sicurezza

I carabinieri e gli ispettori dell'Asl stanno conducendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il pieno rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro all'interno del cantiere. Gli esiti di queste indagini saranno fondamentali per chiarire eventuali responsabilità e per valutare l'adozione di ulteriori misure preventive, al fine di evitare il ripetersi di simili tragici eventi e garantire una maggiore tutela per i lavoratori.