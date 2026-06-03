La strage dei braccianti avvenuta ad Amendolara, in provincia di Cosenza, è stata definita dal procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, come "un episodio di gravità inaudita sia per oggettività, 4 morti, che per le modalità". Questa forte affermazione è stata rilasciata dal procuratore D'Alessio durante un incontro con i giornalisti tenutosi presso la Questura di Cosenza, in seguito al tragico episodio che ha portato alla morte di quattro lavoratori migranti.

Il procuratore ha sottolineato la rapidità e l'efficacia delle indagini che hanno permesso di ricostruire l'accaduto in tempi brevissimi.

"L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza", ha spiegato D'Alessio, aggiungendo che le investigazioni hanno consentito di raccogliere, "con tutte le cautele del caso, gli indizi di reato". Il magistrato ha inoltre espresso il suo profondo apprezzamento per la tempestiva e decisa risposta delle forze dell'ordine e dello Stato, dichiarando: "Ho apprezzato, e tutti dobbiamo farlo, l'ennesima pronta risposta dello Stato. Lo dobbiamo soprattutto alla gente del Sud."

La dinamica del tragico evento di Amendolara

Il drammatico evento si è verificato il primo giugno scorso presso una stazione di servizio situata lungo la strada statale 106, nei pressi di Amendolara.

Quattro braccianti sono stati trovati morti carbonizzati, intrappolati all’interno di un minivan che era stato incendiato. Le vittime erano tre cittadini afghani e uno pakistano. Un quinto lavoratore, anch’egli di nazionalità pakistana, è riuscito a salvarsi con un gesto disperato, rompendo un finestrino a testate e scampando così all'agguato mortale.

Le indagini hanno rapidamente portato al fermo di due presunti responsabili, entrambi cittadini del Pakistan. Questi sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. La loro identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza del distributore, che hanno ripreso chiaramente i loro volti e l'intera dinamica dei delitti.

Le riprese mostrano i due individui avvicinarsi al veicolo, appiccare l’incendio e, subito dopo, premere con forza sulle portiere del mezzo per assicurarsi che i migranti chiusi nell’abitacolo non potessero fuggire o trovare alcuna via di scampo mentre le fiamme divampavano con violenza.

Il superstite ha fornito un racconto agghiacciante delle condizioni di vita e lavoro a cui erano sottoposti, rivelando: "I soldi non ce li davano, da mangiare sì, la casa sì ma i soldi no". Questa testimonianza ha prepotentemente riacceso i riflettori sulle condizioni di sfruttamento e violenza che affliggono numerosi lavoratori migranti impiegati nei settori agricolo e edile in Italia, un fenomeno tristemente noto come caporalato.

Il contesto del caporalato e delle organizzazioni criminali

L'episodio di Amendolara ha evidenziato il profondo coinvolgimento di complesse reti criminali legate al caporalato. Questo sistema illecito di reclutamento e gestione della manodopera, particolarmente diffuso in agricoltura e edilizia, è spesso caratterizzato da condizioni di vita e lavoro degradanti, paghe irrisorie, orari massacranti e la sistematica negazione dei diritti fondamentali di sicurezza e salute per i lavoratori.

In Calabria, in particolare, le testimonianze raccolte durante le indagini hanno indicato l'operato di gruppi criminali di origine pakistana che gestiscono il reclutamento e lo sfruttamento dei lavoratori migranti.

Questi gruppi agiscono frequentemente in accordo con la criminalità organizzata locale, come la potente 'ndrangheta e la camorra.

La Direzione investigativa antimafia (Dia) ha documentato l'esistenza e la diffusione di questi network criminali pakistani, attivi in diverse regioni italiane. Essi operano in un consolidato regime di subappalto con i clan locali, garantendo la fornitura di manodopera a basso costo per settori chiave come l’agricoltura o l’edilizia, controllati dalle organizzazioni mafiose. In cambio, ottengono il permesso di gestire i propri traffici illecitietnici sul territorio. La strage dei braccianti di Amendolara si inserisce, dunque, in un quadro più ampio e allarmante di sfruttamento e criminalità organizzata che continua a coinvolgere i lavoratori migranti in Italia.